Сабаленка: От отбора ми се крият, защото знаят, че не е добре за здравето им да са до мен

Финалистката от Откритото първенство на Австралия Арина Сабаленка покри главата си с кърпа след загубения финал от Елена Рибакина. Това е втора поредна загуба за нея в мач за трофея в Мелбърн след поражението от Мадисън Кийс преди година.

"Не знам какво да кажа... освен да поздравя Елена за нейното представяне", каза състезателката от Беларус.

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

"Надявам се следващата година да бъде по-добра за мен тук и титлата да е за нас", каза още тя на корта.

Малко по-късно Сабаленка бе много по-спокойна и усмихната на пресконференцията си след мача. "Отборът ми се крие и не искат да се срещнат с мен, защото знаят, че не е добре за здравето им да бъдат до мен в този момент", пошегува се тя.

Aryna Sabalenka on her loss to Elena Rybakina in the Australian Open final:



“Even in this final I felt like I played great. I did my best. Today she was a better player. We’ll speak with the team. Now they try to avoid and escape me because they see that it’s not really healthy… pic.twitter.com/w3EzxNJgy7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 31, 2026