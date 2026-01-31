Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка: От отбора ми се крият, защото знаят, че не е добре за здравето им да са до мен

Сабаленка: От отбора ми се крият, защото знаят, че не е добре за здравето им да са до мен

  • 31 яну 2026 | 15:32
  • 1479
  • 0
Сабаленка: От отбора ми се крият, защото знаят, че не е добре за здравето им да са до мен

Финалистката от Откритото първенство на Австралия Арина Сабаленка покри главата си с кърпа след загубения финал от Елена Рибакина. Това е втора поредна загуба за нея в мач за трофея в Мелбърн след поражението от Мадисън Кийс преди година.

"Не знам какво да кажа... освен да поздравя Елена за нейното представяне", каза състезателката от Беларус.

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

"Надявам се следващата година да бъде по-добра за мен тук и титлата да е за нас", каза още тя на корта.

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Малко по-късно Сабаленка бе много по-спокойна и усмихната на пресконференцията си след мача. "Отборът ми се крие и не искат да се срещнат с мен, защото знаят, че не е добре за здравето им да бъдат до мен в този момент", пошегува се тя.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ден 14 на Australian Open: изиграха се много финали

Ден 14 на Australian Open: изиграха се много финали

  • 31 яну 2026 | 13:34
  • 7678
  • 1
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 18790
  • 33
Шиникова се класира за финал в Египет

Шиникова се класира за финал в Египет

  • 31 яну 2026 | 12:23
  • 427
  • 0
Скупски и Харисън спечелиха мъжките двойки в Австралия

Скупски и Харисън спечелиха мъжките двойки в Австралия

  • 31 яну 2026 | 10:10
  • 1076
  • 0
Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

  • 31 яну 2026 | 09:26
  • 26761
  • 12
Надал обяви кого ще подкрепя на финала в Мелбърн

Надал обяви кого ще подкрепя на финала в Мелбърн

  • 31 яну 2026 | 08:59
  • 18438
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 29393
  • 47
Съставите на Лийдс и Арсенал: Илия Груев и Кай Хавертц са титуляри

Съставите на Лийдс и Арсенал: Илия Груев и Кай Хавертц са титуляри

  • 31 яну 2026 | 16:20
  • 1571
  • 3
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 2648
  • 0
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 23810
  • 12
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 11060
  • 0
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 18790
  • 33