Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пд) - Севлиево 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ако мачът е над 4 часа и в 5 сета, не разчитайте на Синер

Ако мачът е над 4 часа и в 5 сета, не разчитайте на Синер

  • 31 яну 2026 | 14:51
  • 569
  • 0
Ако мачът е над 4 часа и в 5 сета, не разчитайте на Синер

Яник Синер е един от най-доминиращите тенисисти в историята на Откритата ера, откакто спечели първата си титла от "Големия шлем" през 2024 година. Затова се прие като изненада неговото поражение от Новак Джокович в спиращия дъха полуфинал на Australian Open 2026, продължил 4 часа и 12 минути.

Суперзвездата от Южен Тирол обаче затвърди една притеснителна за феновете му тенденция досега в кариерата му - Синер няма спечелен мач, който е продължил повече от 3 часа и 50 минути. По ирония на съдбата именно около този времеви отрязък той допусна решителния пробив в петия сет срещу Джокович в Мелбърн.

Джокович след епичната победа: Нямам думи!
Джокович след епичната победа: Нямам думи!

Освен това, Синер е с доста слаба статистика в петсетовите мачове срещу съперници от топ 50, особено на фона на фантастичната си кариера до момента. Италианецът е спечелил само два от 12 такива мача - продължили пет сета и изправяйки го срещу съперник от топ 50 на световната ранглиста към момента на двубоите.

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Единствените му победи в такива условия са над Гаел Монфис на 30 август 2021 година срещу Гаел Монфис на US Open, както и над Даниил Медведев във финала в Австралия през 2024-та. Тогава той осъществи обрат от 0-2 сета и триумфира за първи път в "Мелбърн Парк", за да изстреля кариерата си нависоко.

Загубите на Синер в петсетови битки с опоненти от топ 50 са: от Карен Хачанов, Денис Шаповалов, Джокович (два пъти), Карлос Алкарас (три пъти), Стефанос Циципас, Александър Зверев и Медведев.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Ден 14 на Australian Open: изиграха се много финали

Ден 14 на Australian Open: изиграха се много финали

  • 31 яну 2026 | 13:34
  • 7511
  • 1
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 14699
  • 27
Шиникова се класира за финал в Египет

Шиникова се класира за финал в Египет

  • 31 яну 2026 | 12:23
  • 374
  • 0
Скупски и Харисън спечелиха мъжките двойки в Австралия

Скупски и Харисън спечелиха мъжките двойки в Австралия

  • 31 яну 2026 | 10:10
  • 985
  • 0
Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

  • 31 яну 2026 | 09:26
  • 20716
  • 12
Надал обяви кого ще подкрепя на финала в Мелбърн

Надал обяви кого ще подкрепя на финала в Мелбърн

  • 31 яну 2026 | 08:59
  • 15001
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 Дунав, две греди за "червените"

ЦСКА 1:0 Дунав, две греди за "червените"

  • 31 яну 2026 | 14:51
  • 12936
  • 18
Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

  • 31 яну 2026 | 09:26
  • 20716
  • 12
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 16309
  • 8
Очертава се ЦСКА да има нов капитан през пролетта

Очертава се ЦСКА да има нов капитан през пролетта

  • 31 яну 2026 | 13:14
  • 9797
  • 8
Ботев (Пловдив) 0:0 Севлиево - гледайте на живо!

Ботев (Пловдив) 0:0 Севлиево - гледайте на живо!

  • 31 яну 2026 | 14:31
  • 4373
  • 0
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 14699
  • 27