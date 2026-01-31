Ако мачът е над 4 часа и в 5 сета, не разчитайте на Синер

Яник Синер е един от най-доминиращите тенисисти в историята на Откритата ера, откакто спечели първата си титла от "Големия шлем" през 2024 година. Затова се прие като изненада неговото поражение от Новак Джокович в спиращия дъха полуфинал на Australian Open 2026, продължил 4 часа и 12 минути.

Суперзвездата от Южен Тирол обаче затвърди една притеснителна за феновете му тенденция досега в кариерата му - Синер няма спечелен мач, който е продължил повече от 3 часа и 50 минути. По ирония на съдбата именно около този времеви отрязък той допусна решителния пробив в петия сет срещу Джокович в Мелбърн.

Джокович след епичната победа: Нямам думи!

Освен това, Синер е с доста слаба статистика в петсетовите мачове срещу съперници от топ 50, особено на фона на фантастичната си кариера до момента. Италианецът е спечелил само два от 12 такива мача - продължили пет сета и изправяйки го срещу съперник от топ 50 на световната ранглиста към момента на двубоите.

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Единствените му победи в такива условия са над Гаел Монфис на 30 август 2021 година срещу Гаел Монфис на US Open, както и над Даниил Медведев във финала в Австралия през 2024-та. Тогава той осъществи обрат от 0-2 сета и триумфира за първи път в "Мелбърн Парк", за да изстреля кариерата си нависоко.

Загубите на Синер в петсетови битки с опоненти от топ 50 са: от Карен Хачанов, Денис Шаповалов, Джокович (два пъти), Карлос Алкарас (три пъти), Стефанос Циципас, Александър Зверев и Медведев.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages