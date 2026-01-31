Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пд) - Севлиево 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шампионката в Мелбърн: Трудно е да намеря думи, благодаря, Казахстан

Шампионката в Мелбърн: Трудно е да намеря думи, благодаря, Казахстан

  • 31 яну 2026 | 14:24
  • 448
  • 0

Новата шампионка от Откритото първенство на Австралия по тенис Елена Рибакина бе много развълнувана след победата си над двукратната шампионка в Мелбърн Арина Сабаленка.

"Трудно е да намеря думи, но искам да поздравя Арина за страхотните й резултати в последните години. Надявам се да изиграем още много финали заедно", бяха първите дума на родената в Москва шампионка. След това тя се обърна и към феновете си. "Искам да ви благодаря за невероятната атмосфера. Подкрепата ви ме тласна напред. Благодаря, Казахстан, усещах подкрепата от този ъгъл през цялото време", каза още Рибакина.

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

"Искам да благодаря и на екипа ми, без тях нищо нямаше да е възможно. Много неща се случиха и съм щастлива, че постигнах този резултат. Да се надяваме, че ще продължим силно през цялата година", добави тя.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Ден 14 на Australian Open: изиграха се много финали

Ден 14 на Australian Open: изиграха се много финали

  • 31 яну 2026 | 13:34
  • 7503
  • 1
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 14650
  • 27
Шиникова се класира за финал в Египет

Шиникова се класира за финал в Египет

  • 31 яну 2026 | 12:23
  • 374
  • 0
Скупски и Харисън спечелиха мъжките двойки в Австралия

Скупски и Харисън спечелиха мъжките двойки в Австралия

  • 31 яну 2026 | 10:10
  • 983
  • 0
Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

  • 31 яну 2026 | 09:26
  • 20610
  • 12
Надал обяви кого ще подкрепя на финала в Мелбърн

Надал обяви кого ще подкрепя на финала в Мелбърн

  • 31 яну 2026 | 08:59
  • 14950
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 Дунав, две греди за "червените"

ЦСКА 1:0 Дунав, две греди за "червените"

  • 31 яну 2026 | 14:51
  • 12746
  • 18
Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

  • 31 яну 2026 | 09:26
  • 20610
  • 12
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 16192
  • 8
Очертава се ЦСКА да има нов капитан през пролетта

Очертава се ЦСКА да има нов капитан през пролетта

  • 31 яну 2026 | 13:14
  • 9719
  • 8
Ботев (Пловдив) 0:0 Севлиево - гледайте на живо!

Ботев (Пловдив) 0:0 Севлиево - гледайте на живо!

  • 31 яну 2026 | 14:31
  • 4302
  • 0
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 14650
  • 27