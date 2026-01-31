Шампионката в Мелбърн: Трудно е да намеря думи, благодаря, Казахстан

Новата шампионка от Откритото първенство на Австралия по тенис Елена Рибакина бе много развълнувана след победата си над двукратната шампионка в Мелбърн Арина Сабаленка.

"Трудно е да намеря думи, но искам да поздравя Арина за страхотните й резултати в последните години. Надявам се да изиграем още много финали заедно", бяха първите дума на родената в Москва шампионка. След това тя се обърна и към феновете си. "Искам да ви благодаря за невероятната атмосфера. Подкрепата ви ме тласна напред. Благодаря, Казахстан, усещах подкрепата от този ъгъл през цялото време", каза още Рибакина.

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

"Искам да благодаря и на екипа ми, без тях нищо нямаше да е възможно. Много неща се случиха и съм щастлива, че постигнах този резултат. Да се надяваме, че ще продължим силно през цялата година", добави тя.

Снимки: Imago