Кога някой ще се сети за Дани Себайос

Дани Себайос отново се изправя пред сценарий, който познава твърде добре: да започне от нулата. Всеки нов треньор, който идва в Реал Мадрид, сякаш му поставя нова отправна точка, а с Алваро Арбелоа на треньорската скамейка халфът отново се оказа извън обичайните ротации.

Дани Себайос и постоянният цикъл на "новото начало"

В първите мачове под ръководството на Арбелоа Себайос получи твърде малко игрови минути – появи се само епизодично срещу Леванте (28 минути) и Монако (45 минути), без да успее да се открои достатъчно, за да убеди наставника. Ситуацията стана още по-ясна при последната загуба от Бенфика.

Когато отборът се нуждаеше от офанзивен импулс и контрол над играта, Арбелоа предпочете да пусне в игра Хорхе Сестеро, юноша от школата, вместо Себайос. Жест, който не остана незабелязан и ясно показа йерархията в тима, както и предпочитанията на треньора в ключови моменти.

В Албасете, когато Мадрид беше на колене, се случи същото… дори още по-фрапиращо – Себайос бе единственият играч от първия отбор, който не получи нито минута, отбелязва "Марка".

„Това беше чисто техническо решение. Исках да защитя отбора, защото знаех, че при някоя атака можеха да ни надбягат и да се наложи да извършим нарушение, за да спрем контраатака, което криеше риск от червен картон.

В крайна сметка картонът го получи Раул и затова направихме смените. На Хорхе, разбира се, имам много доверие – пълно доверие в качествата му и за конкретния мач, при ситуацията, в която се намирахме, той ни беше много полезен“, обясни треньорът… и не се поколеба да отхвърли всякакви полемики: „Това е всичко, няма нищо повече – решенията бяха изцяло технически“.

Ситуацията не е нова за Себайос. От пристигането си в Реал Мадрид халфът постоянно трябва да се адаптира към смени на треньори и стилове на игра. Всеки нов наставник изисква той да си извоюва мястото отначало, а Арбелоа не прави изключение. Проблемът не е само в липсата на игрови минути, а и в трудността да се намери постоянство в изявите – нещо, което директно влияе върху ролята и значимостта му в отбора.

Въпреки тези обстоятелства Себайос не е навел глава на тренировките и продължава да се подготвя за всяка възможност, която може да се появи. Засега положението му изглежда несигурно, но футболистът от Утрера не се вслушва в слуховете и се концентрира върху работата си, за да си извоюва място и да бъде важна част от отбора на Арбелоа до юни. Тогава ще стане ясно какво ще се случи с халфа, който има договор до 2027 година.