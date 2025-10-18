Дани Себайос и постоянният цикъл на "новото начало"

Дани Себайос отново спира хода си точно когато изглеждаше, че ще направи ново начало, пише "Марка" в анализ на поредните проблеми с иначе талантливия халф на Реал Мадрид.

Себайос няма да играе срещу Хетафе и е под въпрос за Ювентус и Ел Класико

"Още една контузия в ключов момент, още едно прекъсване в процес, който се е превърнал в постоянна реалност, откакто полузащитникът пристигна в Реал Мадрид през 2017 г.

Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

Футболистът от Утрера е преживял този цикъл твърде много пъти: започва извън плановете на треньора, работи здраво, печели място в състава и точно когато започне да се утвърждава — контузията отново срива всичко.

Миналия сезон беше същото. Себайос успя да убеди Анчелоти, извоюва си място в титулярния състав и играта му започна да тече естествено. Но при гостуването на Реал Сосиедад сблъсък с Кубо го извади от терена за два месеца — в най-важния етап от сезона. Това беше тежък удар, защото тогава беше може би в най-добрата си форма с бялата фланелка. Но това далеч не беше единственият случай в този безкраен кръг, който го преследва вече години.

От пристигането си през 2017 г. историята на Себайос е като влакче на ужасите. Зидан почти не разчиташе на него в продължение на две години и той беше принуден да отиде под наем в Арсенал, където изигра 77 мача, показа най-добрия си футбол и спечели Купата на Англия.

При французина започна само в девет мача през първия си сезон, но при Унай Емери всичко се промени — получи минути, увереност и точно това, от което имаше нужда. Въпреки това, двата силни сезона в Лондон не му донесоха място в състава на Испания за Евро 2020. Вместо това Луис де ла Фуенте го включи за Олимпийските игри в Токио.

И именно там започна новият му кошмар — тежка контузия в първия мач след грубо влизане на египтянина Мохамед Тахер. Първоначално беше диагностициран само с навяхване на глезена, остана в отбора с надеждата да играе, но влоши състоянието си. През август 2021 г. ядрено-магнитен резонанс показа сложно разкъсване на връзките на глезена.

Себайос се върна в Реал с доверието на Анчелоти и след продажбата на Йодегаард. Беше идеален момент за ново начало, но възстановяването се проточи и той не успя да се върне в състава до началото на 2022 г.

Себайос се възползва от втората половина на сезона, в която Реал постигна историческата 14-та титла от Шампионската лига. Той беше един от решаващите резерви в обрата срещу Манчестър Сити и дори влезе в последните минути на финала срещу Ливърпул. Отново се видя потенциалът на играч с техника, агресия и вертикалност... но това се оказа само мираж.

През сезон 2022/23, в който пропусна 21 дни заради травма, той започна като титуляр в 26 мача, но в Шампионската лига изигра едва 79 минути. Все пак финалната част от сезона промени всичко.

„Себайос прави точно това, което трябва да прави един професионалист – работи сериозно, използва възможностите си и се наслаждава на времето, което му давам. Щастливи сме с него. Фактът, че „Бернабеу“ го аплодира, е нещо чудесно“,

обясни Карло Анчелоти, за да подчертае промяната в кариерата му преди подновяването на договора.

Стадионът беше напълно покорен – феновете скандираха:

„Себайос, остани!“

Но цикълът отново започна. Тъкмо когато започна да се наслаждава на играта си, тялото му отново каза „стига“.

През юли 2023 г., само няколко седмици след като подписа нов договор до 2027 г., той получи контузия в сухожилието на бедрения бицепс, което му попречи да проведе предсезонната подготовка в САЩ. Беше мотивиран, готов да се конкурира с новопривлечения Белингам, но отново се озова в лазарета. Още едно препятствие. Още едно ново начало.

Контузията през юли беше удар – физически и психически – по мечтата му да докаже, че има място в Реал Мадрид. Той не спря да работи и на 27 септември се върна на терена на „Бернабеу“ – половин час срещу Лас Палмас, след което изигра още три мача подред (срещу Жирона, Наполи и Осасуна). Анчелоти му даваше минути, за да възстанови ритъма и увереността си, но ново препятствие прекъсна този процес. Така Себайос завърши сезон 2023/24 с 864 минути в 27 мача, без участие от осминафиналите до финала – който донесе 15-ата европейска купа на клуба.

Истината е, че Себайос така и не успя да има постоянство, каквото талантът му заслужава. Контузиите и огромната конкуренция му пречат да се утвърди в Реал Мадрид, но професионализмът и постоянството му остават непокътнати.

Всеки сезон изглежда като ново начало, сякаш кариерата му е непрестанна борба с времето и лошия късмет.

„Да, знам, че има важни играчи. Миналата година започнах като титуляр в 24 от 68 мача – и се чувствах добре“, сподели той в началото на сезона.

Но отново липсата на минути, следвана от поредната му контузия, ще го извади от игра за мачовете срещу Хетафе и Ювентус", обобщава анализът на "Марка".

Снимки: Imago