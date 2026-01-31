От Ливърпул не планират да се разделят с футболисти

Ливърпул потвърждава ангажимента си да запази състава си през зимния трансферен прозорец. Мърсисайдци не планирата да освобождавата играчи преди крайния срок за регистрация, твърди британския журналист Пол Джойс.

Това изявление беше направено на фона на слухове, че Интер води преговори за евентуален заем с опция за откупуване на централния халф на Ливърпул Къртис Джоунс.

Този сезон 22-годишният англичанин изигра 29 мача във всички турнири, като е направи една асистенция.

Настоящият договор на Джоунс с Ливърпул е до лятото на 2027 г. Според информация, предоставена в портала Transfermarkt, пазарната стойност на футболиста е 40 млн евро.