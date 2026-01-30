Фернандеш се самопредложил на Реал

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е предложил услугите си на Реал Мадрид по-рано този месец, заявявайки готовността си да се присъедини към “кралете”. Испанският гранд обаче е отхвърлил офертата на португалския халф, твърди платформата The Touchline.
Преди това медийни публикации сочеха, че футболистът е уморен от ситуацията в “червените дяволи” и иска да напусне отбора през лятото.
От Манчестър Юнайтед планират да решат бъдещето на Бруно Фернандеш преди Световното първенство
Фернандеш е в червената част на Манчестър от зимата на 2020 г. През този сезон португалецът участва в 22 мача във всички турнири, отбелязвайки пет гола и правейки 11 асистенции. Настоящият му договор е до лятото на 2027 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 40 млн евро.