Фернандеш се самопредложил на Реал

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е предложил услугите си на Реал Мадрид по-рано този месец, заявявайки готовността си да се присъедини към “кралете”. Испанският гранд обаче е отхвърлил офертата на португалския халф, твърди платформата The ​​Touchline.

🚨 BREAKING: Bruno Fernandes was offered to Real Madrid THIS month, but the club said NO.@Rodra10_97 pic.twitter.com/ZotjN0pocL — Madrid Zone (@theMadridZone) January 30, 2026

Преди това медийни публикации сочеха, че футболистът е уморен от ситуацията в “червените дяволи” и иска да напусне отбора през лятото.

От Манчестър Юнайтед планират да решат бъдещето на Бруно Фернандеш преди Световното първенство

Фернандеш е в червената част на Манчестър от зимата на 2020 г. През този сезон португалецът участва в 22 мача във всички турнири, отбелязвайки пет гола и правейки 11 асистенции. Настоящият му договор е до лятото на 2027 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 40 млн евро.