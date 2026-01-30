Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Фернандеш се самопредложил на Реал

Фернандеш се самопредложил на Реал

  • 30 яну 2026 | 22:26
  • 2106
  • 3
Фернандеш се самопредложил на Реал

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е предложил услугите си на Реал Мадрид по-рано този месец, заявявайки готовността си да се присъедини към “кралете”. Испанският гранд обаче е отхвърлил офертата на португалския халф, твърди платформата The ​​Touchline.

Преди това медийни публикации сочеха, че футболистът е уморен от ситуацията в “червените дяволи” и иска да напусне отбора през лятото.

От Манчестър Юнайтед планират да решат бъдещето на Бруно Фернандеш преди Световното първенство
От Манчестър Юнайтед планират да решат бъдещето на Бруно Фернандеш преди Световното първенство

Фернандеш е в червената част на Манчестър от зимата на 2020 г. През този сезон португалецът участва в 22 мача във всички турнири, отбелязвайки пет гола и правейки 11 асистенции. Настоящият му договор е до лятото на 2027 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 40 млн евро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Официално: Милан вече е само на RedBird, Elliott напусна клуба

Официално: Милан вече е само на RedBird, Elliott напусна клуба

  • 30 яну 2026 | 19:51
  • 1647
  • 0
Нотингам Форест с оферта и към Интер

Нотингам Форест с оферта и към Интер

  • 30 яну 2026 | 18:51
  • 1559
  • 0
Ван Дайк не вярва, че футболистите на Ливърпул играят за бъдещето си в клуба

Ван Дайк не вярва, че футболистите на Ливърпул играят за бъдещето си в клуба

  • 30 яну 2026 | 18:46
  • 1976
  • 0
Официално: Барселона реши бъдещето на Фермин Лопес

Официално: Барселона реши бъдещето на Фермин Лопес

  • 30 яну 2026 | 18:07
  • 3364
  • 1
Вероятно това е последният сезон на Левандовски в Барселона, разкри жена му

Вероятно това е последният сезон на Левандовски в Барселона, разкри жена му

  • 30 яну 2026 | 17:46
  • 2706
  • 0
Росиниър определи мача с Уест Хам като най-важния за сезона и разкри, че Коул Палмър може да започне

Росиниър определи мача с Уест Хам като най-важния за сезона и разкри, че Коул Палмър може да започне

  • 30 яну 2026 | 17:23
  • 1563
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 71976
  • 123
Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 20732
  • 68
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 85926
  • 31
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 29151
  • 130
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 49404
  • 15
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

  • 30 яну 2026 | 16:41
  • 27124
  • 44