Синер: Приемам загубата като урок, Ноле беше по-добър

Световният номер 2 в тениса Яник Синер е по-скоро тъжен, отколкото ядосан след загубения си полуфинал срещу Новак Джокович на Откритото първенство на Австралия, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

"Това е много важен турнир за мен. Имах много шансове, особено в петия сет. Опитах се да правя различни неща, но не се получи. Направих грешки, случва се в тениса", каза италинецът, който не успя да защити титлата в Мелбърн, която печели последните две години.

"Физически се чувствам добре, няма нещо, което да не върви. Той просто беше по-добър от мен. Ноле е спечелил 24 титли от Шлема, познаваме се добре, играли сме много пъти вече един срещу друг. Не съм изненадан, защото дълги години Ноле беше най-добрият. Приемам тази загуба като урок. Нещо позитивно? Бих казал сервиса си, дадох всичко най-добро, но не стигна. Въпреки това смятам, че направихме крачки напред", каза още Синер.

Снимки: Gettyimages