  Марица не успя срещу Жешув в Шампионската лига, Христо Стоичков пак подкрепи пловдивчанки

Марица не успя срещу Жешув в Шампионската лига, Христо Стоичков пак подкрепи пловдивчанки

  • 27 яну 2026 | 20:12
Първенецът на България Марица (Пловдив) се бори, но отстъпи с 0:3 (20:25, 16:25, 21:25) при домакинството си на полския шампион Девелопрес (Жешув) в 5-ия си мач от Група Е на Шампионската лига по волейбол за жени.

Така състезателките на Ахметджан Ершимшек остават на третото място в класирането на групата с 4 точки.

Девелопрес пък излезе начело в подреждането с 12 точки, с 3 повече от германския Палмберг (Шверин), който в сряда гостува на френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж).

Пловдивчанки отново бяха подкрепени от легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков, който изгледа на живо двубоя от трибуните в зала "Колодрума".

Маричанки започнаха много концентрирано и рано поведоха с 6:2, след като измъкнаха няколко дълги разигравания. Полякините обаче поискаха прекъсване и след него изравниха до 8:8. Последваха равностойни минути, в които тимът от Жешув имаше крехък аванс. Така се стигна до 17:16 в полза на гостите, но тогава те направиха серия от четири поредни точки и взеха първата част с 25:20.

Във втората Девелопрес поведе със 7:2 и задържа преднината си до 13:6: След това обаче Марица намери ритъма в играта си и показа характер, за да намали изоставането си до 12:14 благодарение на силната си защита. Полският шампион отново се откъсна до 20:15 и затвори гейма с 25:16.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек не се предадоха и третата част стартира равностойно до 14:14. Тогава маричанки взеха две поредни точки за 16:14. Стигна се до 20:17 в полза на българския шампион, но Девелопрес изравни до 20:20 и успя да измъкне гейма с 25:21.

Най-резултатна за Марица стана Ива Дудова с 24 точки на своята сметка.

В последния си мач от Група Е "жълто-сините" гостуват на френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) на 4 февруари.

Снимки: Startphoto

