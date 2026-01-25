Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Владимир Гърков и Сен Назер с 11-а загуба

Владимир Гърков и Сен Назер с 11-а загуба

  • 25 яну 2026 | 14:22
  • 176
  • 0
Националът Владимир Гърков и низовият отбор Сее Назер допуснаха 11-а загуби във френската Marmara SpikeLigue.

Сен Назер загуби гостуването си на Поатие с 0:3 (17:25, 21:25, 16:25) в мач от 17-ия кръг, който се игра пред 1820 зрители в зала “Лоасон Боди”.

Владимир Гърков игра цял мач за гостите и записа 5 точки (42% ефективност в атака, 14% перфектно и 48% позитивно посрещане - -3).

Най-резултатен за гостите стана Кейлъб Дженис с 9 точки (1 блок).

Кевин Кобрен реализира 16 точки (2 аса, 2 блока) за успеха на Поатие.

Том Пикар добави още 14 точки.

Така Сен Назер е на 12-о място във временното класиране с актив от 15 точки (6 победи, 11 загуби).

Поатие е четвърти с 30 точки (9 победи, 8 загуби).

В следващия 18-и кръг Влади Гърков и Сен Назер приемат Тулуза на 29 януари от 21:00 часа.

