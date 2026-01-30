Популярни
Бернд Мейландър ще е първият пилот с 500 старта във Формула 1

  • 30 яну 2026 | 18:12
  • 670
  • 1

Още в началото на сезон 2026 във Формула 1 в Австралия в началото на месец март ще станем свидетели на едно историческо постижение, а именно състезание №500 на Бернд Мейландър в световния шампионат.

Германецът е официалният пилот на колата на сигурността във Формула 1 от 2000 година насам и за последния четвърт век той има много малко пропуснати състезания. Такива примери са състезателните уикенди в Монако и Канада през сезон 2001, когато Мейландър не може да изпълнява своите задължения заради контузия.

До края на 2004 година германецът комбинира ангажимента си във Формула 1 със състезателна програма в Германския шампионат за туристически автомобили (DTM). От 2005 насам обаче той е изцяло фокусиран върху работата си като официален пилот на колата на сигурността във Формула 1.

Мерцедес остава единствен доставчик на колите за сигурност във Формула 1
Именно Мейландър често е обект на критики от страна на пилотите в световния шампионат за това, че се движи твърде бавно и те не могат да поддържат нормална работна температура в гумите си. От онборд кадрите от автомобила на Мейландър обаче ясно се вижда, че германецът дава всичко от себе си и изцежда и последната капка скорост от техниката, с която разполага.

Снимки: Gettyimages

