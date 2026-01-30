Популярни
Шарл Леклер най-бърз в последната сутрин в Барселона

  • 30 яну 2026 | 14:32
Шарл Леклер най-бърз в последната сутрин в Барселона

Пилотът на Ферари Шарл Леклер беше най-бърз в сутрешните часове на последния ден на шейкдауна в Барселона, в който днес участват общо осем отбора.

Монегаскът завъртя общо 78 тура със своето Ферари, в които постигна най-добро време от 1:16.653, което е малко по-бавно от времето, с което Джордж Ръсел оглави класирането вчера. Леклер изпревари с 0.793 секунди Оскар Пиастри, който завъртя 80 обиколки за Макларън, а тройката с пасив от 1.632 оформи Макс Верстапен, който направи 69 тура.

Най-активен в сутрешните часове беше пилотът на Хаас Оливър Беарман, който завъртя цели 106 обиколки и зае петото място с пасив от 1.770 от Леклер. Зад него класирането оформиха Пиер Гасли, Габриел Бортолето, Фернандо Алонсо и Валтери Ботас, който беше с най-ниския километраж, включващ едва 33 тура.

В сутрешните часове не бяха съобщени никакви инциденти или спирания на пистата, което позволява на отборите да тестват своите нови коли необезпокоявано. Единствените тимове, които не са на пистата днес, са Мерцедес, Рейсинг Булс и Уилямс. Мерцедес и Рейсинг Булс вече взеха участие в разрешението си три дни за подготовка в Барселона, а Уилямс пропусна изцяло шейкдауна в Испания заради закъснения при създаването на FW48.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

