Проблем в горивната система ограничил програмата на Пиастри и Макларън в четвъртък

Отборът на Макларън потвърди, че проблем в горивната система на MCL40 е бил причината Оскар Пиастри да направи само 48 обиколки на пистата „Каталуния“ в рамките на вчерашния четвърти ден на шейкдауна в Барселона.

За австралиецът това беше първи шанс да подкара новия автомобил на екипа от Уокинг, след като в сряда зад волана беше световният шампион Ландо Норис. Пиастри започна програмата си добре и направи 48 обиколки в сутрешната сесия, след което така и не напусна гаража на Макларън в следобедните часове, а причината за това е била проблем в горивната система.

Full send in the MCL40, OP style 🚀#McLarenF1 | #F1 🧡 pic.twitter.com/z05dkF1Zm7 — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 29, 2026

„Трябва да разберем къде се намират основите на колата – обясни техническият директор по представянето в Макларън Марк Темпъл. – Но очевидно имахме някакъв проблем. Не успяхме да изпълним цялата програма, която предвидихме. Открихме проблем с горивната система. Колата е сложна, така че решихме да я приберем в гаража, да я разглобим изцяло, за да разберем откъде тръгва този проблем.



„Най-важното нещо за пилотите тази година ще бъде да разберат как работят тези нови коли, как взаимодействат с новите задвижващи системи и как да използват електрическата енергия, всички тези неща. Оскар придоби някаква представа за тези неща и също така успя да усети как се държи новото шаси. Все още не сме започнали да тестваме различни неща и прочие. По-скоро гледаме да разберем основните неща и какъв е ефектът от голямата промяна в правилата“, добави още Темпъл относно изцяло новите коли.

Оскар Пиастри: Новите коли са съвсем различни

Пиастри се завърна на пистата тази сутрин и до обяд успя да завърти общо 80 обиколки на „Каталуния“, давайки второ време зад пилота на Ферари Шарл Леклер. Най-вероятно в следобедните часове програмата на Макларън ще бъде довършена от световния шампион Норис.

Снимки: McLaren Mastercard Formula 1 Team