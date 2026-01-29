Популярни
Оскар Пиастри: Новите коли са съвсем различни

  29 яну 2026 | 20:38
Пилотът на Макларън Оскар Пиастри коментира първите си впечатления от новия автомобил на световните шампиони MCL40, като австралиецът кара днес до обед, а след това колата получи повреда в горивната система и остана в бокса.

„Тези коли са напълно различни от автомобилите, с които се състезавахме в последните години – обясни Пиастри. – Точно за това е и този тест. Вече определихме няколко неща, които можем да подобрим в колата и да подобрим усещането на пилота.“

Джордж Ръсел с най-доброто време в края на четвъртия ден
Пиастри първи съобщи за повредата, която по-късно беше потвърдена от тима, като от Макларън уточниха, че работят усилено, за да върнат MCL40 на пистата утре.

Планът е утре световният шампион Ландо Норис и Оскар да си поделят последния ден от шейкдауна в Барселона.

Кадилак вкарва Формула 1 на Таймс Скуеър в Ню Йорк
