Оскар Пиастри: Новите коли са съвсем различни

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри коментира първите си впечатления от новия автомобил на световните шампиони MCL40, като австралиецът кара днес до обед, а след това колата получи повреда в горивната система и остана в бокса.

„Тези коли са напълно различни от автомобилите, с които се състезавахме в последните години – обясни Пиастри. – Точно за това е и този тест. Вече определихме няколко неща, които можем да подобрим в колата и да подобрим усещането на пилота.“

Getting to grips with mixed track conditions in the Barcelona Shakedown this week! ☔️#F1 pic.twitter.com/bwf7NQtl9r — Formula 1 (@F1) January 29, 2026

Пиастри първи съобщи за повредата, която по-късно беше потвърдена от тима, като от Макларън уточниха, че работят усилено, за да върнат MCL40 на пистата утре.

Планът е утре световният шампион Ландо Норис и Оскар да си поделят последния ден от шейкдауна в Барселона.

