Пиер Гасли стана инвеститор в отбора на Гюнтер Щайнер в MotoGP

Пилотът на Алпин във Формула 1 Пиер Гасли се присъедини към бившия шеф на Хаас Гюнтер Щайнер и стана инвеститор в отбора на Tech3 КТМ в MotoGP.

Щайнер и неговите партньори закупиха сателитния тим на КТМ през миналата година, а ексцентричният италианец пое управлението на френския състав в началото на януари. А сега към групата от инвеститори се присъединява и Гасли, за когото инвестирането в спортни отбори не е чуждо.

Преди време френският състезател стана инвеститор в третодивизионния френски футболен отбор Версай. А сега Гасли реално изпревари Люис Хамилтън и Макс Верстапен, които през последните години също бяха свързани с инвестиране в отбор от MotoGP, но все още не са предприели подобна крачка.

Снимки: Gettyimages