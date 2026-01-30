Хамилтън: Започнахме тестовете по-добре от миналата година

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън изрази своето задоволство от началото на предсезонната подготовка на Ферари през 2026 година, казвайки, че тя е по-добра спрямо ситуацията преди 12 месеца.

Британецът е на прага на своя втори сезон като част от Черните кончета, а той и съотборникът му Шарл Леклер стартираха своята подготовка за сезон 2026 по време на шейкдауна в Барселона. Двамата завъртяха солидно количество обиколки във вторник и четвъртък, което показва, че на този етап надеждността на новата задвижваща система на Ферари е добра, което радва Хамилтън.

Out and about in Barcelona ✅💪 pic.twitter.com/dtCADsuEjK — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 29, 2026

„Когато идваме на един тест, нашата основна цел винаги е да навъртим възможно най-много километри. А тази сутрин аз направих 85 обиколки, което е страхотно. Това се дължи изцяло на хората във фабриката, които свършиха толкова добра работа, за да ни дадат кола, която е надеждна.



„Миналата година имахме по-лошо начало на тестовете. Така че като се има предвид, че сега правилата са изцяло нови, нещата са по-добри от преди. Надявам се това да продължи“, каза Хамилтън в края на предпоследния ден на изпитанията на „Каталуния“.

Снимки: Scuderia Ferrari HP