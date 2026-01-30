Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън: Започнахме тестовете по-добре от миналата година

Хамилтън: Започнахме тестовете по-добре от миналата година

  • 30 яну 2026 | 13:21
  • 1295
  • 0

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън изрази своето задоволство от началото на предсезонната подготовка на Ферари през 2026 година, казвайки, че тя е по-добра спрямо ситуацията преди 12 месеца.

Британецът е на прага на своя втори сезон като част от Черните кончета, а той и съотборникът му Шарл Леклер стартираха своята подготовка за сезон 2026 по време на шейкдауна в Барселона. Двамата завъртяха солидно количество обиколки във вторник и четвъртък, което показва, че на този етап надеждността на новата задвижваща система на Ферари е добра, което радва Хамилтън.

„Когато идваме на един тест, нашата основна цел винаги е да навъртим възможно най-много километри. А тази сутрин аз направих 85 обиколки, което е страхотно. Това се дължи изцяло на хората във фабриката, които свършиха толкова добра работа, за да ни дадат кола, която е надеждна.

„Миналата година имахме по-лошо начало на тестовете. Така че като се има предвид, че сега правилата са изцяло нови, нещата са по-добри от преди. Надявам се това да продължи“, каза Хамилтън в края на предпоследния ден на изпитанията на „Каталуния“.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Педро Акоста ще партнира на Маркес в Дукати от 2027 година

Педро Акоста ще партнира на Маркес в Дукати от 2027 година

  • 30 яну 2026 | 13:44
  • 418
  • 0
Фернандо Алонсо най-накрая подкара болид на Ейдриън Нюи

Фернандо Алонсо най-накрая подкара болид на Ейдриън Нюи

  • 30 яну 2026 | 13:13
  • 641
  • 0
Оскар Пиастри: Новите коли са съвсем различни

Оскар Пиастри: Новите коли са съвсем различни

  • 29 яну 2026 | 20:38
  • 3318
  • 0
Джордж Ръсел с най-доброто време в края на четвъртия ден

Джордж Ръсел с най-доброто време в края на четвъртия ден

  • 29 яну 2026 | 19:48
  • 1961
  • 0
Шефът на Уилямс прогнозира „добър сезон“ за тима

Шефът на Уилямс прогнозира „добър сезон“ за тима

  • 29 яну 2026 | 19:11
  • 839
  • 0
Кадилак вкарва Формула 1 на Таймс Скуеър в Ню Йорк

Кадилак вкарва Формула 1 на Таймс Скуеър в Ню Йорк

  • 29 яну 2026 | 18:04
  • 1975
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 1568
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 34407
  • 12
На живо: теглят жребия за плейофния кръг

На живо: теглят жребия за плейофния кръг

  • 30 яну 2026 | 13:59
  • 17705
  • 7
Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 32627
  • 15
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 3222
  • 14
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 8211
  • 12