  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фернандо Алонсо най-накрая подкара болид на Ейдриън Нюи

  • 30 яну 2026 | 13:13
  • 639
  • 0
След години на чакане и надежди двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо най-накрая подкара болид, който е правен по дизайн на Ейдриън Нюи.

Това се случи по-рано днес, когато испанецът излезе за първите си обиколки с AMR26 на шейкдауна в Барселона. Както е известно Астън Мартин пропусна първите три дни на изпитанията в „Каталуния“ и се включи в тях едва вчера, когато Ланс Строл беше зад волана на произведението.

Канадецът обаче успя да направи само четири обиколки, а тази сутрин той беше сменен от опитния си съотборник Алонсо. В Барселона AMR26 е с чисто черна разцветка, а титулярните цветове болида ще бъдат показани на 9 февруари в Саудитска Арабия, малко преди началото на официалните предсезонните тестове в Бахрейн.

Снимки: Gettyimages

