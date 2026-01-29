Популярни
Странното решение на съдията е мотивирало Сабаленка за победа

  • 29 яну 2026 | 16:44
  • 700
  • 0

Водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка заяви, че отнетата точка за обаждане я е заредила с енергия и това ѝ е помогнало да спечели полуфиналния мач с украинката Елина Свитолина от Откритото първенство на Австралия с 6:2, 6:3.

При 2:1 гейма в първия сет съдийката на стола Луис Енгзел от Швеция присъди точка в полза на Свитолина заради викане от страна на Сабаленка, когато топката бе вече бе на ракетата на Свитолина. Белорускинята поиска проверка на решението на Енгзел с видео, но въпреки това отсъждането остана в сила.

"Досега такова нещо не ми се бе случвало. Мисля, че не беше правилно. Просто издишах и се случи. Тогава съдийката се обади и ме попита какво ми има. Мисля, че това бе грешно решение, но няма значение. Тя - как да го кажа по нежно - ме издразни много", заяви Сабаленка на пресконференцията след двубоя.

"След това решение станах по-агресивна. Не бях щастлива от това решение, но то ме мотивира да спечеля този гейм. Искам съдийката да знае, че не може да ме уплаши с подобни решения", добави белорускинята, която в събота ще играе за титлата срещу Елена Рибакина от Казахстан.

"С нея имаме богата история. Тя е невероятен играч. Имали сме страхотни битки през години, играли сме в много финали", добави още Сабаленка.

Снимки: Gettyimages

