Сабаленка е на четвърти пореден финал в Австралия

Финалът на Australian Open на практика вече изглежда запазена зона за Арина Сабаленка. През 2023, 2024 и 2025 г. световната №1 неизменно намираше пътя си до последния мач в турнира, а 2026 г. не прави изключение.

С победа с 6:2, 6:3 над Елина Свитолина на полуфиналите Сабаленка достигна до четвъртия си пореден финал на Australian Open и общо осмия си финал от "Големия шлем". По пътя към мача за титлата тя го направи без да загуби сет — както и през 2023 и 2024 г., когато в крайна сметка вдигна купата „Дафни Акхърст“.

Тя подобри балан до 6-1 и ще очаква победителката от другия полуфинал между Джесика Пегула и Елена Рибакина. Ако Рибакина се класира за финала, това ще бъде повторение на битката за трофея на Australian Open 2023, който Сабаленка спечели след обрат с 4:6, 6:3, 6:4.

Сабаленка е известна със силата си и тя определено доминираше Свитолина при посрещането. Още в първия гейм, след като изоставаше с 15-40, Сабаленка спечели четири поредни точки — три от тях с уинъри — за да спаси точките за пробив и да задържи сервиса си.

Често сервисът на Сабаленка разтягаше украинката широко извън корта, отваряйки ѝ пространство за печеливш удар. В други моменти ретурите на Свитолина излизаха в аут в опит да противодейства на световната №1, която завърши мача с ясно превъзходство по уинъри спрямо непредизвиканите грешки на Свитолина.

Aryna Sabalenka received a hindrance call from the umpire during her match against Elina Svitolina at the Australian Open.



Aryna requested video review.



The umpire says that she made a noise in the middle of the point after her initial grunt.



“You went ‘UH - AYA’… you… pic.twitter.com/6QoJP1i2b9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 29, 2026

Първият пробив бе в полза на Сабаленка, макар и не без лека доза напрежение. Още в първата точка съдията на стола отсъди нарушение за възпрепятстване срещу Сабаленка — която поиска видео преглед — заради това, че е казала нещо на глас преди ретура на Свитолина. Въпреки възраженията ѝ, решението остана в полза на украинката, която малко по-късно изпълни един от ударите на мача с впечатляващ форхенд, след като Сабаленка опита къса топка, разпалвайки публиката на „Род Лейвър Арена“.

Този момент обаче се оказа краткотраен, тъй като Сабаленка все пак стигна до пробива, като дори спаси геймбол на Свитолина при дюс и поведе с 3:1. Четирикратната шампионка от Големия шлем реализира и втори пробив, след като двете си размениха по три гейма на сервис, за да затвори първия сет с 6:2.

Украинката се оказа в сходна ситуация и в началото на втория сет — с възможност за пробив. Този път тя се възползва, след което спечели още четири поредни точки в следващия гейм, завършвайки го с щастлив уинър след докосване на мрежата, за да поведе с 2:0.

Но този пробив и задържан сервис явно разпалиха още повече Сабаленка, която спечели 12 от следващите 13 точки и обърна развоя на сета до 3:2 в своя полза. Отново се върна познатата картина — уинъри на Сабаленка срещу грешки на Свитолина, като световната №1 реализира пет печеливши удара срещу седем грешки на украинката в този период.

Точката, която окончателно попари надеждите на Свитолина, дойде в следващия гейм. При 40-30 тя трябваше задължително да задържи сервиса си, но въпреки че почти във всяко разиграване от дългия и интензивен обмен отговаряше на силата на Сабаленка, тя усети как последният ѝ форхенд излезе в аут вляво. Един кратък вик и длан върху лицето — да не говорим и за последвалата двойна грешка, която даде аванс на Сабаленка — обобщиха най-добре вечерта за Свитолина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages