Барселона остана без един от най-добрите си играчи до края на сезона

  • 12 март 2026 | 17:12
Николас Лапровитола ще трябва да направи по-дълга пауза заради контузия, получена на тренировка, съобщиха официално от Барселона.

Каталунският гранд обяви в четвъртък, че 30-годишният играч ще бъде извън терените поне три месеца – което на практика означава, че сезонът за него е приключил.

"По време на вчерашната тренировка играчът е получил пълно разкъсване на сухожилието на дългия адуктор на дясното бедро. Играчът ще премине консервативно лечение, като времето за възстановяване се оценява на около три месеца. Бързо възстановяване, Нико.", написаха от клуба.

Опитният баскетболист е изиграл 20 мача в Евролигата, като е записвал средно по 8 точки и 3,8 асистенции.

За последно той влезе в игра срещу Олимпия, а след това пропусна двубоя срещу Бреоган.

Това е нов удар за аржентинеца, който пропусна почти целия минал сезон заради операция на коляното. 

