Очаквайте: Переа тренира с новите си съотборници, а Левски продължава подготовката за Суперкупата
  Итудис: Нямам отговор защо се случи това, особено у дома

  • 30 яну 2026 | 16:11
  • 590
  • 0
Баскетболистите на Апоел Тел Авив претърпяха шокиращо поражение от Байерн на свой терен в 25-ия кръг на Евролигата (64:79). Треньорът на израелския тим Димитрис Итудис беше объркан и много недоволен от представянето на своите играчи. Това е второ поредно поражение за Апоел в Евролигата, след като в предишния кръг доскорошните водачи в класирането бяха победени от Партизан, въпреки че в един момент от третата четвърт "черно-белите" изоставаха с цели 27 точки. За отбора от Тел Авив тази преднина не беше достатъчна и последва загуба в продълженията, а сега дойде и категоричното поражение от Байерн.

"Извинявам се за закъснението, имахме разговор с играчите. Поздравления за Байерн, за съжаление играхме лошо. Тренирахме добре и се подготвихме за мача, водехме и играхме по план. По-късно не играхме добре, много неща се случиха, очевидно имаме лош период, но няма разделение в отбора. Ще продължим да се борим и да се подготвяме за предстоящите предизвикателства", каза Димитрис Итудис.

Последва въпрос дали това е било психологическо или тактическо поражение.

"Със сигурност се е случил някакъв психически срив, както казахте, не сме отбор, който пропуска толкова много. Бях шокиран, защото не очаквах това. Но много отбори падат. Ние сме за първи път в Евролигата и за първи път се сблъскваме с някои неща. Всичко това трябва да се научи, в момента не играем добър баскетбол, нямам всички отговори, честно казано. Нямам отговор защо се случи това, особено у дома, но ще се борим, докато сме единни", добави треньорът на Апоел Тел Авив.

След това гръцкият специалист говори и за влиянието на Светислав Пешич върху отбора на Байерн.

Сензационен резултат, страхотни битки и нов лидер в Евролигата
Сензационен резултат, страхотни битки и нов лидер в Евролигата

"Очевидно е влиянието на Пешич върху този отбор. Очевидно шестте загубени топки във втората четвърт бяха решаващи. Преди това имахме една грешка и водехме. Нуждаем се от подкрепа. Особено у дома, когато не ни върви добре. Никой няма подписан договор за перфектен мач. Връщам се на Пешич, свърши добра работа и всички заслуги отиват при него и Байерн, но отново трябва да говоря за нас. Картината, която показахме, не е баскетболна. В крайна сметка, да, вие сте професионалист и играете за пари, но играете и за по-голямата картина, играете за емблемата на фланелката. Основната мисъл трябва да бъде да накарате хората да се гордеят", сподели още Итудис.

Накрая той говори и за състоянието на бившия играч на Партизан Ям Мадар, който напусна игра поради контузия.

"Нямам допълнителна информация, защото той отиде с доктора, но се надявам да не е нищо сериозно. Вероятно ще разберем след няколко часа, наистина не знам, нямам телефон до себе си", каза накрая гръцкият специалист.

Апоел в момента е на трето място в таблицата на Евролигата, а в следващия кръг гостува на Цървена звезда в Белград.

Снимки: Imago

