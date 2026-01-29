Очаквайте на живо: Интригуващи двубои в Евролигата тази вечер, следете резултатите със Sportal.bg

Редовният сезон в Евролигата напредва и тази вечер ще се изиграят пет срещи от 25-ия кръг на Евролигата.

Програмата ще открие изключително интригуващ двубой - действащият шампион и втори в класирането Фенербахче се изправя срещу намиращия се в криза и предпоследен в таблицата Анадолу Ефес в турско дерби в рамките на елитната надпревара. Срещата започва в 19:45 часа българско време.

В 21:05 ч. лидерът Апоел Тел Авив приема тима на Байерн Мюнхен, който се посъбуди след назначението на легендарния сръбски специалист Светислав Пешич за старши треньор на тима.

В 21:15 часа предстои сблъсък на две големи имена в европейския баскетбол - Олимпиакос и Барселона. Александър Везенков ще се изправи срещу бившия си тим, а мачът е в "Двореца на мира и приятелството в Пирея".

В 21:30 часа Олимпия Милано излиза срещу Партизан, а програмата за днес приключва с мача между Валенсия и Макаби Тел Авив, които ще премерят силите си от 21:45 ч.