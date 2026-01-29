Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Очаквайте на живо: Интригуващи двубои в Евролигата тази вечер, следете резултатите със Sportal.bg

Очаквайте на живо: Интригуващи двубои в Евролигата тази вечер, следете резултатите със Sportal.bg

  • 29 яну 2026 | 18:45
  • 1113
  • 0
Очаквайте на живо: Интригуващи двубои в Евролигата тази вечер, следете резултатите със Sportal.bg

Редовният сезон в Евролигата напредва и тази вечер ще се изиграят пет срещи от 25-ия кръг на Евролигата.

Програмата ще открие изключително интригуващ двубой - действащият шампион и втори в класирането Фенербахче се изправя срещу намиращия се в криза и предпоследен в таблицата Анадолу Ефес в турско дерби в рамките на елитната надпревара. Срещата започва в 19:45 часа българско време.

В 21:05 ч. лидерът Апоел Тел Авив приема тима на Байерн Мюнхен, който се посъбуди след назначението на легендарния сръбски специалист Светислав Пешич за старши треньор на тима.

В 21:15 часа предстои сблъсък на две големи имена в европейския баскетбол - Олимпиакос и Барселона. Александър Везенков ще се изправи срещу бившия си тим, а мачът е в "Двореца на мира и приятелството в Пирея".

В 21:30 часа Олимпия Милано излиза срещу Партизан, а програмата за днес приключва с мача между Валенсия и Макаби Тел Авив, които ще премерят силите си от 21:45 ч.

Следвай ни:

Още от Евролига

Барселона застава на пътя на Везенков и компания

Барселона застава на пътя на Везенков и компания

  • 29 яну 2026 | 07:00
  • 5418
  • 0
Клайбърн се завръща за Барселона срещу Олимпиакос

Клайбърн се завръща за Барселона срещу Олимпиакос

  • 28 яну 2026 | 15:01
  • 787
  • 0
Джокович надъхва играч на Цървена звезда с гласови съобщения

Джокович надъхва играч на Цървена звезда с гласови съобщения

  • 28 яну 2026 | 13:38
  • 766
  • 0
Париж излъга Реал Мадрид след драма в последните минути

Париж излъга Реал Мадрид след драма в последните минути

  • 28 яну 2026 | 00:06
  • 5203
  • 0
Ясна е съдбата на Фенербахче в Евролигата, един отбор я напуска

Ясна е съдбата на Фенербахче в Евролигата, един отбор я напуска

  • 27 яну 2026 | 21:26
  • 3824
  • 0
Суперзвезда от Евролигата ще стане свободен агент през лятото

Суперзвезда от Евролигата ще стане свободен агент през лятото

  • 27 яну 2026 | 14:07
  • 876
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

  • 29 яну 2026 | 17:28
  • 19785
  • 31
Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 36403
  • 86
Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

  • 29 яну 2026 | 16:30
  • 20434
  • 13
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 15865
  • 8
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 33340
  • 27
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 27228
  • 15