  3. Треньорът на Щутгарт: Не беше нужно този мач да става луд

  • 30 яну 2026 | 10:32
„Стана луд мач, а не беше необходимо да бъде така. Вкарахме ранни голове и имахме контрол. Имахме и доста чисти положения за трети гол и мисля, че тогава мачът щеше да приключи, но пропуснахме положенията си“, коментира старши треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес след домакинската победа с 3:2 над Йънг Бойс в последния кръг от основната фаза на Лига Европа.

Щутгарт е един от потенциалните противници на българския Лудогорец в плейофите на турнира.

„Играхме малко небрежно след 30-ата минута и тогава те вкараха. След това мачът стана по-отворен. Имаше съвсем различна динамика, но това може да се случи във футбола, особено когато пропускаш положения по този начин“, добави Хьонес, цитиран от официалния уебсайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

„За нас беше важно да спечелим, но в крайна сметка това не промени нищо. По време на мача имаше ситуации, при които ни трябваха още два гола, за да бъдем сред първите осем в турнира. В крайна сметка спечелихме двубоя, а сега ни предстоят плейофите. Очакваме с нетърпение следващия мач“, каза още наставникът на Щутгарт.

