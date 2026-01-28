Защитник на Щутгарт ще играе със счупен нос срещу Йънг Бойс

Защитникът на германския Щутгарт Рамон Хендрикс ще бъде на линия за мача срещу швейцарския Йънг Бойс в Лига Европа въпреки че е със счупен нос, разкри треньорът Себластиан Хьонес, цитиран от ДПА. Това няма да е пречка, но нидерландецът вероятно ще носи предпазна маска на лицето в продължение на шест седмици.

Контузията стана по време на победа над Борусия (Мьонхенгладбах) в неделя с 3:0 в "много необичаен сблъсък, който въобще не трябваше да се случва", казва треньорът на пресконференцията си в сряда.

В последният си мач от груповата фаза Щутгарт има много малка надежда за директно класиране, като тимът е на 13-о място и трудно ще пробие сред първите осем.

"Не използвам калкулатор, не ме интересуват сметките", каза Хьонес. Въпреки слабата форма на Йънг Бойс, който е на 23-о място, Себастиан Хьонес предупреди отбора си да не подцени швейцарците.