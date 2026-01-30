Сафонов: Жалко е, че не постигнахме положителен резултат

Вратарят на Пари Сен Жермен Матвей Сафонов коментира равенството 1:1 с Нюкасъл в 8-ия кръг на Шампионската лига.

„Мачовете от Шампионската лига винаги са трудни и непредсказуеми и със сигурност е жалко, че не постигнахме положителен резултат. Но дори няма да се опитам да намеря думи, за да опиша емоциите, които изпитах вчера. Контузията, очакването, гледането на отбора ми по телевизията и от трибуните, процесът на възстановяване, дългоочакваното завръщане в основната група, решителният мач и аз на вратата”, сподели Сафонов.

“Толкова много неща се събраха в главата ми по време на химна на Шампионската лига. И едва в този момент осъзнах колко е важно доверието им в мен и че това е резултат от работата ми през последните шест месеца“, написа руският национал в социалните мрежи.

ПСЖ и Нюкасъл взаимно се изхвърлиха от топ 8

26-годишният Сафонов започна титуляр за ПСЖ за първи път, откакто си счупи ръката на финала за Междуконтиненталната купа през декември 2025 година.

Този сезон Сафонов изигра пет мача във всички състезания, допусна четири гола и запази две „сухи мрежи“.

ПСЖ спечели общо 14 точки в Шампионската лига и завърши на 11-то място в класирането. Парижани ще играят в плейофния кръг.

Снимки: Imago