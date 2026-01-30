Популярни
  Болоня
  2. Болоня
Болоня се разправи с опашкаря в Лига Европа, но остана извън топ 8

  • 30 яну 2026 | 01:02
Отборът на Болоня завърши основната фаза на Лига Европа с категоричен успех с 3:0 над Макаби (Тел-Авив) в мача помежду им в Бачка Топола, Сърбия.

Гостите напълно заслужено се поздравиха с убедителната победа, след като доминираха в почти целия мач. Рикардо Орсолини се разписа за тях в 19-ата минута, но ВАР отмени попадението поради негова засада. Все пак Болоня наистина взе аванс в 35-ата минута. Тогава Джонатан Роу беше точен с добавка след избит далечен шут на Никола Моро. В 47-ата минута пък Орсолини успя да реализира редовен гол с удар по земя, след като получи извеждащ пас от Надир Зортеа. В 78-ата минута ВАР отмени дузпа за предполагаемо нарушение именно срещу десния бек. Въпреки това „рособлу“ стигнаха до трето попадение, като то дойде в последните секунди на срещата, когато резервата Томазо Побега прати топката в мрежата със своя удар.

Макар и да остана непобеден в седми пореден мач в турнира, съставът на Болоня не успя да влезе в топ 8 и така ще участва в плейофите. Италианците завършиха на десетата позиция в класирането с актив от 15 пункта и така ще играят срещу Динамо (Загреб) или Бран. Макаби пък остана на последното 36-о място с едва 1 точка след седмата си поредна загуба в Лига Европа.

