Лудогорец е във фазата на елиминациите в Лига Европа след минимален успех над Ница и благоприятно развитие в другите срещи - на живо от Разград с отзивите
  2. Мидтиланд
Мидтиланд завърши в топ 3 и удари рамо на Лудогорец

  • 30 яну 2026 | 00:13
  • 263
  • 0
Отборът на Мидтиланд записа четвърта поредна домакинска победа в Лига Европа, след като спечели с 2:0 срещу Динамо (Загреб) в последния им мач от основата фаза на турнира. Така датчаните си осигуриха директно класиране за 1/8-финалната фаза.

Домакините владееха инициативата през цялото първо полувреме, но не създадоха много голови положения. Те обаче започнаха втората част по-смело и това даде резултат още в 49-ата минута. Тогава Арал Симсир опита изключително красив прехвърлящ удар, който беше изчистен от голлинията, за да може Гуе-Сюнг Чо да добута топката в мрежата. В крайна сметка, попадението беше приписано на името на турчина. В 74-тата минута пък Виктор Йенсен получи чудесен извеждащ пас от Валдемар Бисков, след което напредна и с хубав изстрел реализира втория гол в мача.

Така Мидтиланд завърши на третото място в класирането с актив от 19 точки и прескочи плейофите. В тях обаче ще участва Динамо, който финишира на 23-тата позиция. Тимът остана с 10 точки и беше задминат със само един гол от българския шампион Лудогорец, който е със същия актив. Така хърватите ще се изправят срещу Генк или Болоня.

Снимки: Imago

