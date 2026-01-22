Бран взе точка от Мидтиланд в невероятно шоу с шест гола

Отборите на Бран и Мидтиланд сътвориха невероятно шоу в сблъсъка помежду си от 7-ия кръг на Лига Европа. Срещата завърши без победител, но зрителите не останаха разочаровани, като видяха общо шест гола за крайното 3:3. Драмата бе наистина голяма, като гостите на три пъти повеждаха, но домакините три пъти изравняваха, като стигнаха до точката с дузпа дълбоко в добавеното време на двубоя.

Мидтиланд поведе още в 4-тата минута, когато след центриране от корнер Филип Билинг отклони към Мартин Ерлич, който с глава бе точен за 0:1.

В 19-ата минута обаче Бран възстанови равенството също след корнер и гол с глава на Ноа Холм.

Гостите отново си върнаха преднината в 31-вата минута, когато топката бе центрирана към Жуниор Брумадо, който я овладя около точката на дузпата и с удар под напречната греда отбеляза за 1:2.

Норвежците обаче отново успяха да се върнат в мача в 68-ата минута, когато при изпълнение на фаул защитник игра с ръка и съдията отсъди дузпа, а Емил Корнвиг отбеляза от бялата точка.

Радостта на домакините обаче бе кратка и в 70-ата минута Мидтиланд си върна преднината. При центриране от корнер вратарят отрази удар отблизо на играч на гостите, но Мартин Ерлич бе на правилното място, за да довкара за 2:3.

Драмата обаче продължи и в доста дългото добавено време. В 98-ата минута Бран получи втора дузпа, отново за игра с ръка. Този път Йоаким Солтвед застана зад бялата точка и оформи крайното 3:3.

След това реми Мидтиланд остава на 4-тото място в класирането с 16 точки и до голяма степен си гарантира класиране директно за 1/8-финалите. Бран също направи малка стъпка към елиминациите, като се намира на 21-вата позиция с 9 точки.