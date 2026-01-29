Тимо Вернер официално започва американското си приключение

Популярни
  29 яну 2026
Нападателят на РБ Лайпциг Тимо Вернер официално прекрати договора си с германския клуб и вече е нов играч на тима от Мейджър Лийг Сокър Сан Хосе Ърткуейкс.

Футболистът е подписал с американците до 2028 г., като същевременно получи обезщетение от „червените бикове“ за обезщетение от 2 млн. евро. 29-годишният нападател е изиграл само 14 минути през този сезон в общо три мача за „червените бикове“ във втория си престой за клуба.

Вернер иначе има цели 113 гола в 216 мача за Лайпциг, като след това игра още в Челси и Тотнъм, но там не успя да се наложи.

„Много се радваме, че подписахме с Тимо Вернер“, заяви спортният директор и главен треньор на Сан Хосе Ърткуейкс  Брус Арена. „Мисля, че той ще бъде отлично попълнение за нашия отбор и с нетърпение очакваме пристигането му в Сан Хосе. Привличането на играч от калибъра на Тимо е просто фантастично за клуба и общността. Вярвам, че той ще ни донесе качество на терена, опит и лидерски качества”, добави бившият селекционер на САЩ.

