Пьотр Нестеров се класира на четвъртфинал в Тунис

Националът на България за купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът, който е трети поставен в схемата, победи във втория кръг Хорхе Планс (Испания) с 4:6, 6:0, 6:3. Срещата продължи два часа и 22 минути.

Нестеров имаше преднина от 4:3 в първия сет, но загуби три поредни гейма за крайното 4:6. След това обаче националът на България доминираше изцяло на корта. Нестеров не загуби нито един гейм във втория сет, а в третия поведе с 4:1 и триумфира с 6:3.

За място на полуфиналите Нестеров ще играе срещу участващия с "уайлд кард" представител на домакините Алаа Трифи.

По-късно днес Нестеров ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Адам Нагуди (Тунис), поставени под №2 в схемата на двойки, ще се изправят срещу Никола Робер (Франция) и Алаа Трифи (Тунис).

Снимки: Sportal.bg