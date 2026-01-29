Рибакина пребори нервите и стигна първи финал в "Шлема" от 3 години

Поставената под №5 Елена Рибакина си осигури място на третия финал от "Големия шлем" в кариерата си – и първи от три години насам – след победа с 6:3, 7:6(7) над №6 в схемата Джесика Пегула на Australian Open, като спаси два сетбола в тайбрека на втория сет.

Рибакина трябваше да устои на смелия късен опит за обрат на Пегула, която се стремеше да стане първата жена в Откритата ера, достигнала до първите си два финала от "Големия шлем" след навършване на 30 години. Финалистката от US Open 2024 спаси три мачбола, сервирайки при 3:5 във втория сет, след което проби Рибакина два пъти, когато казахстанката сервираше за мача при 5:4 и 6:5.

В крайна сметка обаче казахстанката измъкна изключително оспорвания тайбрек с хладнокръвен тенис, като спечели последните две точки в мача – първо с шестия си ас за деня, а след това с шестия си печеливш ретур.

Сабаленка е на четвърти пореден финал в Австралия

За шампионката от "Уимбълдън" 2022 това ще бъде втори финал на Australian Open и тя отново ще се изправи срещу същата съперничка, с която игра и в първия си. През 2023 г. Арина Сабаленка надделя с 4:6, 6:3, 6:4 и спечели първата от общо четирите си титли от "Големия шлем" досега.

Световната №1 все още води в директните им двубои с 8-6, включително 5-4 на открити твърди кортове. Във финалите обаче Рибакина има предимство 3-1, включително победа с 6:3, 7:6(0) в най-скорошната им среща – мача за трофея от Финалите на WTA в Рияд през 2025 г.

Рибакина и Сабаленка са четвъртата двойка тенисистки, които се срещат във финалите на Australian Open повече от веднъж през този век, след Дженифър Каприати и Мартина Хингис (2001, 2002), Серина Уилямс и Винъс Уилямс (2003, 2017) и Серина Уилямс и Мария Шарапова (2007, 2015). Само още една активна двойка се е срещала многократно във финали от "Големия шлем" изобщо – Сабаленка и Кори Гоф (US Open 2023, „Ролан Гарос“ 2025).

Нито Рибакина, нито Сабаленка са загубили сет в Мелбърн тази година. Те са първата двойка финалистки от "Големия шлем", достигнали до мача за титлата без загубен сет от Серина и Винъс Уилямс на "Уимбълдън" 2008 г., както и първата на Australian Open от Жюстин Енен и Ким Клайстерс през 2004 г. Те са 23-тата двойка финалистки в Откритата ера, стигнала до финала без загубен сет.

Рибакина вече е спечелила 19 от последните си 20 мача, откакто отстъпи на Сабаленка на четвъртфиналите в Ухан през октомври миналата година. След този турнир 26-годишната тенисистка триумфира в Нинбо, стигна до полуфиналите в Токио (където Белинда Бенчич се отказа), спечели Финалите на WTA в Рияд и достигна до четвъртфиналите в Бризбън, изравнявайки рекордната си серия от 13 поредни победи. Тя беше прекъсната от Каролина Мухова, но Рибакина бързо възстанови инерцията си в Мелбърн. От Ухан насам тя има и девет поредни победи срещу съпернички от топ 10.

С този успех Рибакина поведе с 4-3 в общия баланс срещу Пегула в първата им среща в "Големия шлем".