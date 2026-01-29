Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Australian Open “клекна” пред искащите уединение тенисистки

Australian Open “клекна” пред искащите уединение тенисистки

  • 29 яну 2026 | 15:22
  • 950
  • 0
Australian Open “клекна” пред искащите уединение тенисистки

Турнирният директор на Откритото първенство на Австралия по тенис Крейг Тайли отговори на оплакванията от няколко състезатели относно камерите “зад кулисите”, подчертавайки, че ще бъдат направени промени.

“Искаме да слушаме играчите, искаме наистина да разберем какви са техните нужди и желания. Така че това е първият въпрос, който ще зададем - чули сме ви и ще направим нужните промени“, заяви южноафриканецът пред Tennis Channel.

Най-сериозно недоволство към камерите изрази американката Коко Гоф след загубата си от украинката Елина Свитолина в четвъртфиналите за по-малко от час игра. След срещата Гоф потърси място без камери, на което да изкара гнева си, удряйки ракетата си многократно в земята. Тя обаче беше заснета, а клиповете мигновено се разпространиха из социалните медии и по телевизията.

Американката беше подкрепена от други топ състезателки, включително световната номер 2 Ига Швьонтек (Полша), която сравни тенисистите с животни в зоопарка.

По адрес на нейните коментари, Крейг Тайли каза: „Това беше преувеличение, очевидно, но би било хубаво всеки да има малко уединение. Също така би било хубаво да си имаш лично пространство, а не да бъдеш наблюдаван през цялото време.“

Той обеща да има диалог с играчите относно техните притеснения, но също защити все по-засилващата се комерсиализация на тениса.

„Ще продължим да го преглеждаме и да сме сигурни, че играчите са съгласни с това, но същевременно искаме да сближим феновете и тенисистите, защото вярваме, че те могат да си спечелят още повече любов от страна на привържениците. Това е тънка граница, по която трябва да продължим да вървим“, обясни Тайли.

