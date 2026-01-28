Популярни
  3. Във Вердер все още вярват на своя треньор

  • 28 яну 2026 | 12:37
Старши треньорът на Вердер Бремен Хорст Щефен продължава да има подкрепата на ръководството на клуба, въпреки серията от девет мача без победа. Това заяви изпълнителният директор Клеменс Фриц пред ДПА. "Усещам енергията му и позитивното му отношение", каза Фриц по адрес на Щефен. Вердер се намира на 15-о място в Бундеслигата и е само на три точки над зоната на изпадащите. Тимът не успя да се разпише в пет от последните си шест срещи. Този уикенд "бременските музиканти" приемат тима Борусия Мьонхенгладбах, който е на 11-о място в класирането, но само на две точки пред тях.

