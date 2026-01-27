Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хофенхайм
  3. Десетима от Хофенхайм ликуваха в Бремен

Десетима от Хофенхайм ликуваха в Бремен

  • 27 яну 2026 | 23:35
  • 260
  • 1

Хофенхайм победи с 2:0 Вердер (Бремен) в гостуването си на "Везерщадион". Двата тима се изправиха в отложен мач от 16-ия кръг, като гостите стигнаха до успеха с голове на Александър Прас в 44-тата и Гриша Прьомел в 54-тата минута. Те сториха това, макар да останаха с човек по-малко в 51-вата минута, когато Ваутер Бургер получи директен червен картон.

Хофенхайм откри резултата в самия край на първото полувреме. В 44-тата минута Андрей Крамарич получи пред наказателното поле и върна за Александър Прас, който със страхотен шут заби топката в горния десен ъгъл на вратата за 0:1.

В 51-вата минута гостите останаха в намален състав, след като Ваутер Бургер извърши необмислен фаул и получи директен червен картон.

Въпреки това в 54-тата минута резултатът бе удвоен. При едно центриране от фаул топката бе пратена лошо в наказателното поле на Вердер, но там защитниците на домакините не успяха да я изчистят добре и позволиха на Гриша Прьомел да се пребори за нея, след което да я изстреля във вратата за 0:2.

Вердер имаше шанс да се върне в мача, но гол на Романо Шмид в 64-тата минута бе отменен заради засада.

Така Хофенхайм се завърна в на 3-ото място във временното класиране с актив от 39 точки. Вердер пък остава опасно близо до зоната на изпадащите, на 15-ата позиция с 18 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От Бразилия ще искат да домакинстват на следващото Световно клубно първенство

От Бразилия ще искат да домакинстват на следващото Световно клубно първенство

  • 27 яну 2026 | 19:21
  • 756
  • 1
Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина

Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина

  • 27 яну 2026 | 19:07
  • 949
  • 0
Изненада: Инсиние се завръща в клуба, в който направи име

Изненада: Инсиние се завръща в клуба, в който направи име

  • 27 яну 2026 | 18:52
  • 10530
  • 1
Слот: Хората щяха да са по-разбиращи, ако знаеха с какво трябва да се справяме

Слот: Хората щяха да са по-разбиращи, ако знаеха с какво трябва да се справяме

  • 27 яну 2026 | 18:51
  • 5534
  • 12
Байерн подсили редиците с няколко завърнали се преди мача в Айндховен

Байерн подсили редиците с няколко завърнали се преди мача в Айндховен

  • 27 яну 2026 | 18:50
  • 1036
  • 0
Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

  • 27 яну 2026 | 18:08
  • 1770
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

  • 27 яну 2026 | 21:52
  • 8485
  • 8
Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

  • 27 яну 2026 | 22:55
  • 2021
  • 1
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 12316
  • 21
Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 13350
  • 18
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 24888
  • 29
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 15288
  • 8