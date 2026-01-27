Десетима от Хофенхайм ликуваха в Бремен

Хофенхайм победи с 2:0 Вердер (Бремен) в гостуването си на "Везерщадион". Двата тима се изправиха в отложен мач от 16-ия кръг, като гостите стигнаха до успеха с голове на Александър Прас в 44-тата и Гриша Прьомел в 54-тата минута. Те сториха това, макар да останаха с човек по-малко в 51-вата минута, когато Ваутер Бургер получи директен червен картон.

Хофенхайм откри резултата в самия край на първото полувреме. В 44-тата минута Андрей Крамарич получи пред наказателното поле и върна за Александър Прас, който със страхотен шут заби топката в горния десен ъгъл на вратата за 0:1.

В 51-вата минута гостите останаха в намален състав, след като Ваутер Бургер извърши необмислен фаул и получи директен червен картон.

Въпреки това в 54-тата минута резултатът бе удвоен. При едно центриране от фаул топката бе пратена лошо в наказателното поле на Вердер, но там защитниците на домакините не успяха да я изчистят добре и позволиха на Гриша Прьомел да се пребори за нея, след което да я изстреля във вратата за 0:2.

Вердер имаше шанс да се върне в мача, но гол на Романо Шмид в 64-тата минута бе отменен заради засада.

Така Хофенхайм се завърна в на 3-ото място във временното класиране с актив от 39 точки. Вердер пък остава опасно близо до зоната на изпадащите, на 15-ата позиция с 18 точки.

Снимки: Gettyimages