  1. Sportal.bg
  2. Партизан (Червен бряг)
  3. Първа тренировка за Партизан Червен бряг (програмата за контролите)

Първа тренировка за Партизан Червен бряг (програмата за контролите)

  • 28 яну 2026 | 07:52
  • 112
  • 0

Тази вечер в 19:00 часа ще започне подготовката на Партизан (Червен бряг) за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. 20 футболисти ще изведе Николай Боянов за първо занимание. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

7 февруари: Партизан (Червен бряг) – Септември (Гложене)

14 февруари: Партизан (Червен бряг)Академик (Свищов)

21 февруари: Партизан (Червен бряг)ФК Троян (Троян)

28 февруари: Партизан (Червен бряг)Локомотив (Мездра)

