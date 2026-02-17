Анисимова и Пегула продължават по план в Дубай

Втората поставена Аманда Анисимова и четвъртата в схемата Джесика Пегула се класираха за третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Дубай от сериите WТА 1000.

Двете американки достигнаха до тази фаза на турнира по различен начин, след като Анисимова продължи без игра след отказване на чехкинята Барбора Крейчикова, докато Пегула се наложи с 6:4, 6:0 над Варвара Грачова (Франция).

Fun in the sun ☀️ @JPegula is into the Round of 16 in Dubai, defeating Gracheva in straight sets!#DDFTennis pic.twitter.com/QYB3nmMQXh — wta (@WTA) February 17, 2026

За третия кръг се класираха още петата поставена рускиня Мира Андреева, деветата в схемата Белинда Бенчич от Швейцария и 12-ата поставена Клара Таусон (Дания).

Андреева и Бенчич също преодоляха втория кръг без игра след отказване на противничките им, съответно Даря Касаткина (Австралия) и Сара Бейлек (Чехия).

Таусон елиминира Пейтън Стърнс (САЩ) с 6:2, 6:4 в двубой, продължил час и 36 минути, а сега очаква мач срещу Магда Линете (Полша), която отстрани осмата поставена рускиня Екатерина Александрова.

First Dubai Round of 16 alert 🚨 @MagdaLinette takes down No.8 seed Alexandrova 6-2, 4-6, 6-1!#DDFTennis pic.twitter.com/qGkvfmMUYD — wta (@WTA) February 17, 2026

„Щастливата губеща“ Антония Ружич (Хърватия) достигна до втория кръг, след като се наложи на старта на основната схема над британката Ема Ръдукану с 6:1, 5:7, 6:2 за два часа и 20 минути игра. Победата беше първа за Ружич над състезателка от топ 30 в световната ранглиста.

„Целият обрат беше наистина луд“, коментира Ружич, цитирана от агенция Reuters и добави:

„Бях щастлива губеща, която загуби в първия кръг на квалификациите. Много от момичетата се отказаха и много от тях не дойдоха, за да се включат, а аз си казах добре, да видим какво ще стане.