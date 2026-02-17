Популярни
Анисимова и Пегула продължават по план в Дубай

  • 17 фев 2026 | 12:02
  • 117
  • 0
Анисимова и Пегула продължават по план в Дубай

Втората поставена Аманда Анисимова и четвъртата в схемата Джесика Пегула се класираха за третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Дубай от сериите WТА 1000.

Двете американки достигнаха до тази фаза на турнира по различен начин, след като Анисимова продължи без игра след отказване на чехкинята Барбора Крейчикова, докато Пегула се наложи с 6:4, 6:0 над Варвара Грачова (Франция).

За третия кръг се класираха още петата поставена рускиня Мира Андреева, деветата в схемата Белинда Бенчич от Швейцария и 12-ата поставена Клара Таусон (Дания).

Андреева и Бенчич също преодоляха втория кръг без игра след отказване на противничките им, съответно Даря Касаткина (Австралия) и Сара Бейлек (Чехия).

Таусон елиминира Пейтън Стърнс (САЩ) с 6:2, 6:4 в двубой, продължил час и 36 минути, а сега очаква мач срещу Магда Линете (Полша), която отстрани осмата поставена рускиня Екатерина Александрова.

„Щастливата губеща“ Антония Ружич (Хърватия) достигна до втория кръг, след като се наложи на старта на основната схема над британката Ема Ръдукану с 6:1, 5:7, 6:2 за два часа и 20 минути игра. Победата беше първа за Ружич над състезателка от топ 30 в световната ранглиста.

„Целият обрат беше наистина луд“, коментира Ружич, цитирана от агенция Reuters и добави:

„Бях щастлива губеща, която загуби в първия кръг на квалификациите. Много от момичетата се отказаха и много от тях не дойдоха, за да се включат, а аз си казах добре, да видим какво ще стане.

