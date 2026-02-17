Виктория Томова с победа на сингъл на WTA 125 в Португалия

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Оейраш (Португалия) от сериите WТА 125.

Осмата поставена Томова се наложи над словенската квалификантка Далила Якупович с 6:2, 6:4 за час и 28 минути игра.

Българката загуби първите два гейма в мача, след като допусна ранен пробив, но впоследствие направи серия от 6 поредни гейма, за да спечели сета с 6:2.

Във втората част Виктория Томова поведе с 2:1, допусна обрат до 2:3 и изоставаше с 3:4, преди да си върне преднината и да приключи мача при 6:4.

Тя ще започне участието си и в надпреварата на двойки по-късно днес, където ще си партнира с французойката Карол Моне.

В началото на месеца българката отпадна рано и на сингъл, и на двойки в предишния турнир в Оейраш.