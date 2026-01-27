Елина Свитолина: За мен беше важно да направя крачка назад и съм щастлива, че го сторих.

Тенисистката Елина Свитолина заяви, че почивката в края на миналата година ѝ е помогнала да достигне полуфиналите на Откритото първенство на Австралия за пръв път в кариерата си.

Свитолина прекрати сезона си още след участието си на „Били Джийн Кинг Къп“ през септември, за да се съсредоточи върху психичното си здраве.

„От една страна това беше много трудно решение, но после говорих с екипа и семейството си. Ако бях продължила през миналата година, не мисля, че щях да играя тук. Щях да съм изтощена и не дори съм сигурна дали щях да съм без контузии“, заяви украинката след четвъртфиналния си мач срещу Коко Гоф, цитирана от агенция Ройтерс.

По-рано днес тя се справи без проблем с миналогодишната шампионка от „Ролан Гарос“ Гоф, побеждавайки я с 6:1, 6:2. Поставената под номер 12 Свитолина за първи път достигна до топ 4 при 13-ото си участие в Мелбърн.

„За мен беше важно да направя крачка назад и съм щастлива, че го сторих. Разбира се, сега е лесно да се каже, след като резултатите бяха толкова добри, но все пак мисля, че е нещо, което ми помогна", добави украинската тенисистка.

По-рано през този месец Елина Свитолина спечели турнира в Окланд от сериите УТА 250, с което си осигури 19-а титла в женския тенис.

Попитана дали е била изненадана от бързината, с която е възвърнала формата си, 31-годишната състезателка заяви: „Опитах се да се доверя на себе си… Когато съм свежа, когато съм психически готова да се изправя пред трудни ситуации, тогава мога да играя добре.“

В следващия кръг Свитолина ще се изправи срещу водачката в световната ранглиста и фаворитка в турнира - Арина Сабаленка, срещу която има само една победа и пет поражения.

„Не е тайна, че тя е много мощен играч. Това, което ѝ помага във всички аспекти на играта е нейната сила. Мисля, че е много постоянна през последните години с всичко, което прави на корта. Ще трябва да съм готова за това, да опитам да намеря малки пролуки в играта ѝ, от които да се възползвам“, каза още тенисистката.