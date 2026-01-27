Популярни
БФС проведе ежегодния семинар по лицензиране

  • 27 яну 2026 | 16:31
  • 316
  • 0
БФС проведе ежегодния семинар по лицензиране

В efbet Национална футболна база се състоя ежегодният семинар по лицензиране с участието на представителите на клубовете от efbet Лига и Втора лига. Събитието бе открито от изпълнителния директор на Българския футболен съюз Андрей Петров, а приветствие към присъстващите отправи и Андрей Икономов, председател на Лицензионната комисия към БФС.

В първата част на семинара лицензионният мениджър на БФС Георги Лалев запозна представителите на професионалните клубове със сроковете и необходимите документи за получаване на лиценз за предстоящия сезон. По време на следобедната сесия г-жа Изабела Джалъзова - заместник-председател на Лицензионната комисия и водещ одитор, представи финансовите критерии и изисквания, които клубовете трябва да изпълнят в процеса на лицензиране.

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

В рамките на семинара Братан Братанов, специалист по футболните терени, запозна представителите на клубовете със спецификите при поддържането на тревните настилки, като акцентира върху добрите практики, необходимите процедури и стандартите, които следва да бъдат спазвани. Специално внимание бе отделено на всички нововъведения в лицензионната процедура, като на клубовете бе предоставена възможност да зададат своите въпроси и да получат допълнителни разяснения.

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз пожела успех на всички професионални клубове в процеса на подготовка и изготвяне на необходимата документация за получаване на лиценз.

