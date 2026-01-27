Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Ред Бул са изправени пред дилема за остатъка от теста в Барселона

В Ред Бул са изправени пред дилема за остатъка от теста в Барселона

  • 27 яну 2026 | 16:01
  • 333
  • 0

Ред Бул е единственият отбор, който избра да участва в първите два дена на петдневния предсезонен тест в Барселона, в който всеки тим ще може да бъде на пистата в рамките на само три дни.

Това означава, че Биковете ще бъдат изправени през интересна дилема за това в кой от оставащите дни да се включат предвид прогнозата за времето. Тя вещае дъждът, който удари „Каталуния“ днес, да продължи и утре, което означава, че активността и утре може да бъде доста ниска.

В четвъртък и петък условията трябва да се стабилизират, въпреки че е възможно пак да има превалявания, особено в четвъртък. Най-вероятно тимовете, които караха вчера, но не и днес (Алпин, Ауди, Кадилак, Мерцедес, Хаас и Рейсинг Булс) ще пропуснат и утрешния ден, след което ще се върнат на пистата за финалните два дни за подготовка в Барселона. Най-вероятно същото ще сторят и във Ферари, които не бяха на пистата вчера, но тестват заедно с Ред Бул днес.

Само два отбора тестват в Барселона днес
Само два отбора тестват в Барселона днес

Преди Биковете обаче ситуацията е малко по-особена, тъй като те ще трябва да избират между това дали да рискуват и да не карат в четвъртък с надеждата за по-добри условия в петък, или да приключат теста още в четвъртък, дори и условията да не са оптимални.

Какво е изненадало Исак Хаджар в първия тестов ден в Барселона
Какво е изненадало Исак Хаджар в първия тестов ден в Барселона

До момента има само два отбора, които все още не са се включили в теста в Барселона. Това са Астън Мартин и Макларън, като от Астън Мартин вече съобщиха, че ще карат само в четвъртък и петък. Макларън трябваше да стартира подготовката си днес, но с оглед условията британският тим не излезе на пистата, така че той ще може да участва и в сряда, четвъртък и петък. Екипът на Уилямс пропуска изцяло изпитанията в Испания заради забавяне с FW48, но се очаква да видим британския тим в Бахрейн другия месец.

Снимки: Red Bull Content Pool

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Какво е изненадало Исак Хаджар в първия тестов ден в Барселона

Какво е изненадало Исак Хаджар в първия тестов ден в Барселона

  • 27 яну 2026 | 13:51
  • 901
  • 0
Само два отбора тестват в Барселона днес

Само два отбора тестват в Барселона днес

  • 27 яну 2026 | 13:26
  • 3513
  • 0
Фермин Алдегер пропуска теста в Малайзия, екипът му отиде на ски

Фермин Алдегер пропуска теста в Малайзия, екипът му отиде на ски

  • 27 яну 2026 | 13:10
  • 456
  • 0
Мерцедес пропуска днешния тестов ден в Барселона

Мерцедес пропуска днешния тестов ден в Барселона

  • 27 яну 2026 | 12:42
  • 631
  • 0
Защо Бортолето записа едва 27 обиколки с новия Ауди R26

Защо Бортолето записа едва 27 обиколки с новия Ауди R26

  • 27 яну 2026 | 12:18
  • 1103
  • 0
КТМ преди сезон 2026 в MotoGP: Най-лошото е вече зад тима

КТМ преди сезон 2026 в MotoGP: Най-лошото е вече зад тима

  • 27 яну 2026 | 11:31
  • 881
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 12139
  • 27
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 15588
  • 76
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 6286
  • 5
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 18091
  • 27
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 12020
  • 27
Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 13649
  • 4