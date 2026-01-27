В Ред Бул са изправени пред дилема за остатъка от теста в Барселона

Ред Бул е единственият отбор, който избра да участва в първите два дена на петдневния предсезонен тест в Барселона, в който всеки тим ще може да бъде на пистата в рамките на само три дни.

Това означава, че Биковете ще бъдат изправени през интересна дилема за това в кой от оставащите дни да се включат предвид прогнозата за времето. Тя вещае дъждът, който удари „Каталуния“ днес, да продължи и утре, което означава, че активността и утре може да бъде доста ниска.

В четвъртък и петък условията трябва да се стабилизират, въпреки че е възможно пак да има превалявания, особено в четвъртък. Най-вероятно тимовете, които караха вчера, но не и днес (Алпин, Ауди, Кадилак, Мерцедес, Хаас и Рейсинг Булс) ще пропуснат и утрешния ден, след което ще се върнат на пистата за финалните два дни за подготовка в Барселона. Най-вероятно същото ще сторят и във Ферари, които не бяха на пистата вчера, но тестват заедно с Ред Бул днес.

Само два отбора тестват в Барселона днес

Преди Биковете обаче ситуацията е малко по-особена, тъй като те ще трябва да избират между това дали да рискуват и да не карат в четвъртък с надеждата за по-добри условия в петък, или да приключат теста още в четвъртък, дори и условията да не са оптимални.

До момента има само два отбора, които все още не са се включили в теста в Барселона. Това са Астън Мартин и Макларън, като от Астън Мартин вече съобщиха, че ще карат само в четвъртък и петък. Макларън трябваше да стартира подготовката си днес, но с оглед условията британският тим не излезе на пистата, така че той ще може да участва и в сряда, четвъртък и петък. Екипът на Уилямс пропуска изцяло изпитанията в Испания заради забавяне с FW48, но се очаква да видим британския тим в Бахрейн другия месец.

