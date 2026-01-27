Популярни
Фурлани, Скжишовска и Мозер се присъединяват към звездите в Метц

  • 27 яну 2026 | 15:35
  • 211
  • 0
Фурлани, Скжишовска и Мозер се присъединяват към звездите в Метц

Освен Фемке Бол, която ще направи своя дългоочакван дебют на 800 метра, още един действащ световен шампион ще участва на турнира в Метц. Италианецът Матия Фурлани е потвърдил участие в скока на дължина на състезанието от Сребърния тур на Световната атлетика на закрито, което ще се проведе на 8 февруари.

Фурлани започна сезона си през 2026 г. в отлична форма, като постави най-добро постижение в света за сезона от 8.33 метра в Париж в неделя. Този резултат е само на шест сантиметра от личния му рекорд, с който спечели златото на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г.

В дисциплината 60 метра с препятствия към стартовия списък е добавена полякинята Пиа Скжишовска. Тя ще се изправи срещу друга световна шампионка – Дитаджи Камбунджи от Швейцария. Двете атлетки спечелиха съответно златен и бронзов медал на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през 2025 г., където швейцарката подобри европейския рекорд със 7.67 секунди.

Действащата европейска шампионка в зала и на открито Анджелика Мозер също е обявена за участие в овчарския скок. Нейна съперничка ще бъде словенката Тина Шутей, която спечели медали и от трите големи първенства през 2025 г., включително сребро от Европейското в зала в Апелдорн, където отстъпи именно на Мозер.

Снимки: Imago

