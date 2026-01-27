Фемке Бол ще дебютира на 800 метра в Метц на 8 февруари

Фемке Бол ще направи своя първи старт на 800 метра по време на турнира във френския град Метц. Новината беше съобщена от организаторите на събитието, а надпреварата ще се проведе на 8 февруари.

Двукратната световна шампионка на 400 метра с препятствия и световна рекордьорка на 400 метра в зала шокира спортния свят, когато през октомври 2025 г. обяви, че ще се прехвърли към по-дългата дистанция.

Очакванията къде нидерландската суперзвезда ще направи своя дебют на 800 метра бяха огромни. Сега чакането приключи и първото ѝ състезание ще бъде на турнира от Сребърния световен атлетически тур в зала.

Решението на Бол да премине към 800 метра предизвика вълна от спекулации за това как ще се представи в една вече изключително силна дисциплина. Сред европейските ѝ съпернички са олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън (Великобритания), световната сребърна медалистка на 800 метра Джорджия Хънтър Бел (Великобритания) и победителката в Диамантената лига Одри Веро (Швейцария).

Въпреки това, нейната готовност да влезе в състезателната арена само четири месеца след началото на прехода си е окуражаващ знак за зимната ѝ подготовка.

В изявление за Moselle TV директорът на турнира Доминик Абис заяви: "Тя избра място, което я успокоява, където е на позната територия и земя, която цени.“

Бол откри сезона си през 2024 г. именно в Метц, като спечели както на 200, така и на 400 метра с впечатляващи времена от 22.64 и 49.69 секунди. Това беше повторение на спринтовия ѝ дубъл от предходния сезон, когато тя записа 22.87 и 49.96 секунди.

Снимки: Gettyimages