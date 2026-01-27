Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски отново на родна земя след дългия лагер в Турция
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Фемке Бол ще дебютира на 800 метра в Метц на 8 февруари

Фемке Бол ще дебютира на 800 метра в Метц на 8 февруари

  • 27 яну 2026 | 10:30
  • 713
  • 0
Фемке Бол ще дебютира на 800 метра в Метц на 8 февруари

Фемке Бол ще направи своя първи старт на 800 метра по време на турнира във френския град Метц. Новината беше съобщена от организаторите на събитието, а надпреварата ще се проведе на 8 февруари.

Двукратната световна шампионка на 400 метра с препятствия и световна рекордьорка на 400 метра в зала шокира спортния свят, когато през октомври 2025 г. обяви, че ще се прехвърли към по-дългата дистанция.

Очакванията къде нидерландската суперзвезда ще направи своя дебют на 800 метра бяха огромни. Сега чакането приключи и първото ѝ състезание ще бъде на турнира от Сребърния световен атлетически тур в зала.

Решението на Бол да премине към 800 метра предизвика вълна от спекулации за това как ще се представи в една вече изключително силна дисциплина. Сред европейските ѝ съпернички са олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън (Великобритания), световната сребърна медалистка на 800 метра Джорджия Хънтър Бел (Великобритания) и победителката в Диамантената лига Одри Веро (Швейцария).

Въпреки това, нейната готовност да влезе в състезателната арена само четири месеца след началото на прехода си е окуражаващ знак за зимната ѝ подготовка.

В изявление за Moselle TV директорът на турнира Доминик Абис заяви: "Тя избра място, което я успокоява, където е на позната територия и земя, която цени.“

Бол откри сезона си през 2024 г. именно в Метц, като спечели както на 200, така и на 400 метра с впечатляващи времена от 22.64 и 49.69 секунди. Това беше повторение на спринтовия ѝ дубъл от предходния сезон, когато тя записа 22.87 и 49.96 секунди.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Якоб Ингебригтсен обясни защо ще започне сезона късно и разкри амбициозните си цели за 2026 г.

Якоб Ингебригтсен обясни защо ще започне сезона късно и разкри амбициозните си цели за 2026 г.

  • 26 яну 2026 | 16:20
  • 947
  • 0
Милър-Уибо с победа в първото си състезание в зала от 4 години

Милър-Уибо с победа в първото си състезание в зала от 4 години

  • 26 яну 2026 | 14:46
  • 1530
  • 0
Бащата на Келвин Киптум обвини вдовицата му и влиятелни лица в присвояване на богатството на сина му

Бащата на Келвин Киптум обвини вдовицата му и влиятелни лица в присвояване на богатството на сина му

  • 26 яну 2026 | 12:44
  • 1215
  • 0
Фейт Кипиегон се бори с кризата в майчиното здравеопазване с амбициозен проект в Кения

Фейт Кипиегон се бори с кризата в майчиното здравеопазване с амбициозен проект в Кения

  • 26 яну 2026 | 12:19
  • 724
  • 0
Малко не стигна на Радина Величкова за финал на 60 метра в Полша

Малко не стигна на Радина Величкова за финал на 60 метра в Полша

  • 26 яну 2026 | 11:31
  • 1345
  • 0
Най-бързият мъж в Африка Оманяла се цели в нов континентален рекорд на 100 метра

Най-бързият мъж в Африка Оманяла се цели в нов континентален рекорд на 100 метра

  • 26 яну 2026 | 11:12
  • 766
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 4242
  • 10
Левски се прибира след лагера в Турция

Левски се прибира след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 10:40
  • 3369
  • 9
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 4964
  • 16
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 6861
  • 10
Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 8826
  • 3
Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

  • 26 яну 2026 | 21:09
  • 14007
  • 19