Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Защитник на ЦСКА 1948 каза каква е разликата между българския и боливийския футбол

Защитник на ЦСКА 1948 каза каква е разликата между българския и боливийския футбол

  • 27 яну 2026 | 14:08
  • 488
  • 0

Защитникът на ЦСКА 1948 Даниел Медина разкри как се е стигнало до преминаването му при "червените", които изостават на 7 точки от първото място преди старта на пролетния полусезон в efbet Лига. Боливийският национал говори за адаптацията си към българския шампионат, както и за възможността да играе на Световното първенство.

"Бях много щастлив. Преминаването в Европа беше нещо, което исках отдавна и ЦСКА 1948 ми даде тази възможност. Най-голямото предизвикателство беше интензивността на играта в България - много по-бърза е в сравнение с боливийската лига. Дойдох в клуба с боливийски приятел и това беше наистина важно за адаптацията ми към страната.

ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"
ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

"Чувствам се добре, с много желание и ентусиазъм. В момента се подготвям за втората половина на сезона с моя клуб, а също така се подготвям и за националния отбор. Достигането до Световното първенство би означавало много за мен, да помогна на националния си отбор да постигне тази цел - би било нещо уникално и невъзможно за описване", сподели Медина в интервю за worldfootballindex.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Черно море с фиксиран бюджет и силни амбиции

Черно море с фиксиран бюджет и силни амбиции

  • 27 яну 2026 | 13:45
  • 750
  • 1
Чех ще свири двубоя на Лудогорец срещу Ница

Чех ще свири двубоя на Лудогорец срещу Ница

  • 27 яну 2026 | 13:44
  • 490
  • 0
Хьогмо и Вердон ще говорят преди сблъсъка с Ница

Хьогмо и Вердон ще говорят преди сблъсъка с Ница

  • 27 яну 2026 | 13:30
  • 372
  • 0
Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата

Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата

  • 27 яну 2026 | 12:52
  • 1437
  • 1
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 4121
  • 3
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 12497
  • 46
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 9902
  • 22
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 12497
  • 46
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 4121
  • 3
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 15174
  • 23
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 10250
  • 25
Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 12324
  • 4