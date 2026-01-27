Защитник на ЦСКА 1948 каза каква е разликата между българския и боливийския футбол

Защитникът на ЦСКА 1948 Даниел Медина разкри как се е стигнало до преминаването му при "червените", които изостават на 7 точки от първото място преди старта на пролетния полусезон в efbet Лига. Боливийският национал говори за адаптацията си към българския шампионат, както и за възможността да играе на Световното първенство.

I caught up with CSKA 1948 Sofia defender Diego Medina, who spoke about his time at the Tahuichi Academy, playing for Always Ready, and @laverde_fbf’s upcoming World Cup playoff. 🇧🇴 ⚽️



For @WorldFootballi #Bolivia #WorldCuphttps://t.co/aYezdqRFit — Louis Smith (@louissmith22) January 26, 2026

"Бях много щастлив. Преминаването в Европа беше нещо, което исках отдавна и ЦСКА 1948 ми даде тази възможност. Най-голямото предизвикателство беше интензивността на играта в България - много по-бърза е в сравнение с боливийската лига. Дойдох в клуба с боливийски приятел и това беше наистина важно за адаптацията ми към страната.

"Чувствам се добре, с много желание и ентусиазъм. В момента се подготвям за втората половина на сезона с моя клуб, а също така се подготвям и за националния отбор. Достигането до Световното първенство би означавало много за мен, да помогна на националния си отбор да постигне тази цел - би било нещо уникално и невъзможно за описване", сподели Медина в интервю за worldfootballindex.