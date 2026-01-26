Популярни
Иван Стоянов: Искаме да играем атрактивен футбол

  26 яну 2026 | 17:51
Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов говори след победата на тима с 2:1 над Слован (Братислава) в контролна среща, която се проведе в Турция.

ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"
ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

"Сериозен противник. Мачът беше на приливи и отливи. Те владееха топката в начало, след което се обърнаха нещата. Стояхме добре тактически. На моменти играхме този футбол, който искаме. Има какво още обаче да се желае.

Искаме да играем атрактивен футбол. Постигаме го на моменти. Видя се през първата част се получиха нещата. Трябва да се стремим към това", заяви треньорът на "червените"

