  3. Следете НБА със Sportal.bg на живо: Играят се четири мача едновременно

  • 27 яну 2026 | 02:40
  • 321
  • 0
В нощта на 26-и срещу 27-и януари (понеделник срещу вторник) се изиграха общо шест мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието им в реално време. След техния край лидери в класирането са актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър с баланс от 37 победи и 10 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 33 успеха и 11 поражения (Източна конференция).

Програмната схема откриха отборите на Атланта Хоукс и Индиана Пейсърс, които излязоха на паркета в 20:30 часа българско време. Домакините от Атланта спечелиха тази схватка, стигайки до успех със 132:116 (34:38 26:26 35:28 37:24).

В 22:00 часа бе и вторият мач преди полунощ, който противопостави Шарлът Хорнетс на Филаделфия 76ърс. Тук отново имаше домакинска победа и то с убедителна разлика от 130:93 (28:22 41:22 40:15 21:34) в полза на Шарлът.

Първият мач в рамките на новото денонощие започва в 2:00 часа и е между Кливланд Кавалиърс и Орландо Меджик.

Час по-късно стартират цели три срещи, а в единия от тях шампионът от 2024 г. Бостън Селтикс приема Портланд Трейл Блейзърс.

По същото време Хюстън Рокетс играе с Мемфис Гризлис.

Третият мач от същия часови диапазон е между Чикаго Булс и ЛА Лейкърс.

Последният мач от програмната схема е между Минесота Тимбъруулвс и Голдън Стейт Уориърс, като той стартира в 4:30 часа.

