Шест години без великия Коби Брайънт

На този ден преди шест години си отиде една от емблемите на световния баскетбол - Коби Брайънт. На 26 януари 2020 година Коби и още осем души, в това число дъщеря му Джиана, загубиха живота си в катастрофа с хеликоптер. Черната мамба остана завинаги на 41 години.

Коби Брайънт остави огромно баскетболна наследство със славната си кариера, в която спечели куп отличия и остана верен на само един клубен отбор - Лос Анджелис Лейкърс. Той носи фланелката на калифорнийци между 1996 и 2016 година.

Избран под №13 в Драфта на НБА през 1996 г. технически от Шарлът Хорнетс, Коби така и не облича екипа на "Стършелите" след сделка между тима и Лейкърс, която изпраща сръбския център на "Езерняците" Владе Дивац в отбора от Източната конференция на НБА в замяна на въпросния драфт пик.

С екипа на Лейкърс Коби печели 5 шампионски титли на НБА, като два пъти е избиран и за MVP на Финалите на НБА. Той става и най-полезен играч на редовния сезон в лигата през 2008 година.

Брайънт е 18-кратен участник и 4 пъти печели званието MVP на Мача на звездите.

11 пъти е избиран в идеалния първи отбор на НБА и по 2 пъти във втория и третия. Девет пъти попада в идеалния първи отбор на защитниците в НБА и три пъти във втория.

Три пъти става топреализатор на редовния сезон на НБА, а през 1997 г. печели конкурса по забивки в НБА.

С националния отбор на САЩ е двукратен олимпийски шампион - от Игрите в Пекин през 2008 и в Лондон четири години по-късно.

Интересно за отбелязване е, че Коби Брайънт бележи успех и извън баскетболния терен - през 2018 година той е отличен с най-престижната кино награда в света - "Оскар". Става първият афроамериканец, който получава наградата за късометражен анимационен филм. С филма Dear Basketball той става и първият бивш професионален спортист, номиниран и спечелил в каквато да е категория на "Оскар"-ите. Черната мамба става и първата личност в историята със златен олимпийски медал и награда "Оскар".

Самата му спортна кариера приключва като в холивудски филм - в последния си мач на 13 април 2016 г. Коби вкарва 60 точки с екипа на Лейкърс срещу Юта Джаз. Върховото му постижение в това отношение пък е 81 точки, отбелязани срещу Торонто Раптърс на 22 януари 2006 година.

Липсваш ни, Коби!