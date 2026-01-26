Зверев определи Тиен като "голямо предизвикателство"

20-годишният американец Лърнър Тиен впечатли публиката в Мелбърн с победата си над руснака Даниил Медведев на Откритото първенство на Австралия по тенис, а сега очаква двубой срещу Александър Зверев на четвъртфиналите.

Самият Зверев е наясно, че е изправен пред поредно трудно предизвикателство в опита си да спечели първата си титла от Големия шлем.

First Grand Slam quarterfinal appearance ever ✅⁰

The youngest man to reach the #AusOpen quarterfinals since 2015 ✅



Nothing less than A++ from Learner Tien today! pic.twitter.com/6C9zTJEZOl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026

Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

„Не успях да гледам много от мача между Лърнър и Даниил, но не очаквах да бъде толкова едностранчив, разбира се“, коментира пред изданието tennisworldusa.org представителят на Германия, който не е сигурен дали Тиен наистина е бил толкова впечатляващ или Медведев е усетил последствията от предишния си мач в Мелбърн.

Александър Зверев допълни, че е видно, че Лърнър Тиен има голям потенциал.