Ига Швьонтек: Трябваше да се настроя и да бъда наистина прецизна

Полската тенисистка Ига Швьонтек, която безмилостно сложи край на надеждите на домакините, разгромявайки квалификантката Мадисън Инглис с 6:0, 6:3, за да стигне до четвъртфиналите и да продължи стремежа си към първа титла от Откритото първенство на Австралия, заяви, че се е чувствала уверена от началото на срещата.

„Чувствах се доста уверена от самото начало“, коментира Швьонтек, цитирана от агенция Reuters.

„Сякаш скоростта на топките беше много по-различно от това в последния кръг. Трябваше да се настроя и да бъда наистина прецизна“, добави тя.

В следващия кръг полякинята ще се изправи срещу победителката от „Уимбълдъна“ през 2022 година и представителка на Казахстан Елена Рибакина.