Шелтън за мача си със Синер: Ще бъда готов, заради такива възможности играем тенис

№7 в световната ранглиста Бен Шелтън коментира предстоящия си мач с втория в света Яник Синер от Италия на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия.

„Точно за такива мачове играем тенис. Исках да бъда тук отново, да получа още един шанс да наваксам с това, което не се получи миналата година, и да дам всичко от себе си. Както казах, поставих си много цели и имам много да доказвам. Надявам се да сте там след два дни. Ще бъда готов“, каза Шелтън в интервю на корта.

Ben Shelton’s reaction after beating Casper Ruud to reach his 3rd Australian Open Quarterfinal.



Big forehand.



Big roar.



Big Ben. 🇺🇸😤



pic.twitter.com/e3XnGpMpv9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 26, 2026

Бен Шелтън обърна Рууд за 1/4-финал в Мелбърн

В четвъртия кръг на турнира от Големия шлем в Австралия 23-годишният американец победи норвежеца Каспер Рууд с 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. 24-годишният Синер се наложи над сънародника си Лучано Дардери след 6:1, 6:3, 7:6 (2).

