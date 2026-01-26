Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шелтън за мача си със Синер: Ще бъда готов, заради такива възможности играем тенис

Шелтън за мача си със Синер: Ще бъда готов, заради такива възможности играем тенис

  • 26 яну 2026 | 18:22
  • 297
  • 0

№7 в световната ранглиста Бен Шелтън коментира предстоящия си мач с втория в света Яник Синер от Италия на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия.

„Точно за такива мачове играем тенис. Исках да бъда тук отново, да получа още един шанс да наваксам с това, което не се получи миналата година, и да дам всичко от себе си. Както казах, поставих си много цели и имам много да доказвам. Надявам се да сте там след два дни. Ще бъда готов“, каза Шелтън в интервю на корта.

Бен Шелтън обърна Рууд за 1/4-финал в Мелбърн
Бен Шелтън обърна Рууд за 1/4-финал в Мелбърн

В четвъртия кръг на турнира от Големия шлем в Австралия 23-годишният американец победи норвежеца Каспер Рууд с 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. 24-годишният Синер се наложи над сънародника си Лучано Дардери след 6:1, 6:3, 7:6 (2).

Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open
Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open
Снимки: Gettyimages

