Бен Шелтън обърна Рууд за 1/4-финал в Мелбърн

Бен Шелтън се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис при мъжете.

При четвъртото си участие на турнира в Мелбърн американецът достигна за трети път сред най-добрите осем.

В последния двубой от програмата на четвъртия кръг поставеният под номер 8 Шелтън надигра норвежеца Каспер Рууд с 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. Той показа обичайната си агресивна игра, като направи 14 аса и 55 печеливши удара и спечели 83 процента от подаванията си на първи сервис и 73 процента на втори сервис.

Двубоят обаче изобщо не бе лесен за Шелтън, особено в първите два сета. Той стигна до първия си пробив в мача чак в десетия гейм на втория сет, което обаче му позволи да изравни резултата.

В третия и в четвъртия сет обаче предимството на американеца стана отчетливо, а Рууд постоянно трябваше да спасява точки за пробив. На два пъти обаче скандинавецът се пречупи и това му коства загубата в мача.

На четвъртфиналите в сряда Шелтън ще играе с шампиона в Мелбърн през последните две години Яник Синер. Двамата се срещнаха на полуфиналите миналата година, като Синер стигна до победата със 7:6(2), 6:2, 6:2.

Снимки: Imago